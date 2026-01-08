Українські компанії торік експортували понад 11 мільйонів кубометрів біометану. Хто експортував найбільше?

Українські приватні компанії минулого року експортували понад 11,2 млн кубометрів газоподібного біометану власного виробництва.

Як пише ExPro, експорт біометану розпочався у лютому 2025 року, коли перша українська компанія ("Вітагро") експортувала 67,5 тис. кубометрів біометану власного виробництва газотранспортною системою до Словаччини.

До цього в історії України біометан не експортувався.

Загалом у 2025 році три українські компанії експортували газоподібний біометан.

Найбільше біометану в 2025 році експортував холдинг МХП – близько 8,7 млн кубометрів, або 77% усього експорту.

На другому місці за обсягами експорту українського біометану група "Вітагро" – близько 2,5 млн кубометрів у 2025 році.

Також "Галс Агро" здійснила одну експортну поставку біометану власного виробництва – понад 75 тис. кубометрів.

Окрім того, дві українські компанії експортували зріджений біометан (bio-LNG) у 2025 році: МХП – понад 5 тис. тонн та "ЮМ Ліквід Газ" – майже 900 тонн. Зріджений біометан компанії експортували автоцистернами до Європи.

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Як повідомлялося, в лютому 2025 року Енергетична митниця Державної митної служби вперше оформила митну декларацію на експорт біометану.

У травні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану". Закон врегульовує митний контроль та митне оформлення біометану, що експортується за кордон трубопровідним транспортом (газопроводами). Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 20 березня.

Станом на початок 2025 року в Україні працювало три біометанові заводи.