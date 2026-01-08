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Кабмін звільнив голову Держгеонадр

Кабмін звільнив голову Держгеонадр Гоцинця

Кабінет Міністрів України звільнив Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр.

Про це свідчить урядове розпорядження № 12-р від 7 січня.

"Звільнити Гоцинця Олега Степановича з посади голови Державної служби геології та надр України за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 закону України "Про державну службу")", – сказано в повідомленні.

Гоцинець очолив Держгеонадр у листопаді 2024 року. До цього він керував департаментом надрокористування АТ "Укргазвидобування", за сумісництвом був менеджером проєктів НАК "Нафтогаз України", а також експертом Державної комісії України із запасів корисних копалин.

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Як повідомлялося, в листопаді 2024 році Кабінет Міністрів звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр України.

Кабмін призначив керівником Державної служби геології та надр Романа Опімаха у листопаді 2019 року. Він переміг у конкурсі на керівника цієї служби, а до цього очолював Асоціацію газодобувних компаній України.

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