Акції компаній ВПК США різко зросли після закликів Трамп збільшити оборонний бюджет до $1,5 трильйона

Акції найбільших оборонних компаній США різко підскочили після того, як президент Дональд Трамп закликав до оборонного бюджету у $1,5 трильйона на наступний рік.

Про це повідомляє Forbes.

Трамп у дописі на Truth Social заявив, що "заради блага Америки" оборонний бюджет на 2027 рік має становити $1,5 трильйона, стверджуючи, що "це дозволить нам побудувати "Армію мрії", на яку ми давно маємо право".

Акції Northrop Grumman зросли на 9% невдовзі після відкриття торгів, тоді як інші компанії також пішли вгору: Lockheed Martin додала 7,9%, RTX піднялася на 3,7%, а General Dynamics зросла на 5,5%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Оборонний бюджет США на 2026 рік становить $901 мільярд після того, як Палата представників минулого місяця проголосувала за підвищення зарплат для багатьох військовослужбовців на 3,8%.

Міністерство оборони запросило бюджет у $961,6 мільярда на 2026 фінансовий рік, що на 13,4% більше, ніж у 2025 році ($860,1 мільярда). Відомство посилається на потребу забезпечити "обіцянку Трампа досягти миру через силу, надаючи ресурси для відновлення американської армії, стримування загроз та повернення бойового духу".

На цьому тижні Трамп заявив, що оборонні компанії не виробляють обладнання достатньо швидко, і наголосив, що технічне обслуговування та ремонт "занадто повільні та потребують негайного покращення". Він закликав підрядників припинити виплату дивідендів та викуп акцій ‒ процес, коли компанія купує власні цінні папери на ринку, ‒ а також запропонував обмежити річну зарплату керівників оборонних компаній до $5 мільйонів.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив, що як головнокомандувача його стримує лише власний моральний вибір. Міжнародні угоди та норми не обмежують можливість застосування військової сили. Трамп наголосив, що норми міжнародного права діятимуть лише тоді, коли він сам ухвалить таке рішення, фактично залишаючи адміністрації простір для вибіркових дій.