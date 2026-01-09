Міжнародне право не обмежує мої рішення, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дії як головнокомандувача обмежені лише власною мораллю. Міжнародні договори та закони не є перешкодою для використання військової потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв'ю для The New York Times.

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На запитання про наявність будь-яких меж його глобальної влади він відповів:

"Так, є одна річ. Моя власна мораль. Мій власний розум. Це єдина річ, яка може мене зупинити".

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Трамп заявив, що не відчуває потреби в міжнародному праві, хоча додав, що адміністрація повинна його дотримуватися лише тоді, коли він вважає це доцільним для США.

Вибіркове застосування обмежень

Президент США підкреслив, що обмеження міжнародного права будуть застосовуватися тільки за його рішенням, що фактично дає адміністрації свободу діяти вибірково.

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