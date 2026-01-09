Международное право не ограничивает мои решения, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его действия как главнокомандующего ограничены только собственной моралью. Международные договоры и законы не являются препятствием для использования военной мощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью для The New York Times.

На вопрос о наличии каких-либо пределов его глобальной власти он ответил:

"Да, есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственная вещь, которая может меня остановить".

Трамп заявил, что не испытывает потребности в международном праве, хотя добавил, что администрация должна его соблюдать только тогда, когда он считает это целесообразным для США.

Избирательное применение ограничений

Президент США подчеркнул, что ограничения международного права будут применяться только по его решению, что фактически дает администрации свободу действовать выборочно.

