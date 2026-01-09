Международное право не ограничивает мои решения, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его действия как главнокомандующего ограничены только собственной моралью. Международные договоры и законы не являются препятствием для использования военной мощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью для The New York Times.
На вопрос о наличии каких-либо пределов его глобальной власти он ответил:
"Да, есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственная вещь, которая может меня остановить".
Трамп заявил, что не испытывает потребности в международном праве, хотя добавил, что администрация должна его соблюдать только тогда, когда он считает это целесообразным для США.
Избирательное применение ограничений
Президент США подчеркнул, что ограничения международного права будут применяться только по его решению, что фактически дает администрации свободу действовать выборочно.
Це Додік рік керує, далі буде. І концтабори і крематорії і газові камери тощо.
а прикидався цілий рік, що хоче премію Миру
А взагалі, коли президент ТАКОЇ країни, як США, - з розвинутою економікою, наукою, виробництвом, міцною армією і першим у світі ядерним потенціалом, каже, що може діяти, як хоче його ліва нога, і ніякі закони йому не указ, - це дійсно лячно!
Божевільного х*йла стримує принаймні його економіка та виробництво, і те світ трясе. Ще одного монстра не сповна розуму та з ампутованим сумлінням світ просто не витримає!
По ходу, Трампа зупинить тільки гамівна сорочка !!!
суперечлива теза, й Індія й Пакістан є ядерними державами, що не заважає їм періодично обстрілювати одна одну.
у випадку з КНДР, на мою думку, трамп не чіпатиме кіма через відсутність фінансової зацікавленості.
на моє переконання трамп це не про демократію чи якісь зобов'язання, трамп про бізнес.
й мадуро трамп викрав виключно через нафту, а аж ніяк не через недемократичність режиму.
У мене постає питання, про які гарантії безпекиз домовляється Україна???
Для плебса головне - процес.
Те яким Параша підтерлась в 2014 році?
Межнародне право здохло.Його нема. Від слова ВЗАГАЛІ.
Тупість людини з 2025 року визначається у "мілітрампах"!
Ви спитаєте, чому у "мілітрампах"?
А тому, що "трамп" - це дуже велика одиниця вимірювання...
На даний момент - 10000 коментарів. Повторюю - годину тому, новий кліп поп-виконавця, став каталізатором появи 10000 коментарів. Ця подія виявилася набагато більш епохальною і важливою, ніж безперервна, кривава війна в центрі Європи, з величезною кількістю жертв.
Основну масу людства, я б навіть сказав, переважну, складають безвідповідальні і дурні люди. Навіть коли бандит, вгамувавши пристрасть, почне різати горло маленькій дівчинці, її батько до останнього віритиме, що все це відбувається не з ним, а якщо і з ним, то допомога ось-ось надійде.
Не знаю, можливо це чи ні, але нам, українцям, необхідно зрозуміти дуже просту річ, що навіть якщо орки почнуть різати людей тисячами, в центрі Києва, то нам на допомогу, з «дружніх» країн, прийдуть одиниці.
Тому, в даному випадку, вибір простий, або орки будуть знищені, або нас не стане.
Римська імперія була прогресивною і сильної в період республіки, але на піку могутності увійшла в стадію імператорів, після чого повільно, але невпинно згасала. Зате імператори могли вважати себе богами, бо їм ніхто був не указ.
Схоже, що США входять в ту саму стадію. Це означає, що їх гегемонія протриває не довго, бо в наш час усе відбувається швидше. Єдина надія для людства у тому, що першість візьме Європа в союзі з Японією та іншими демократіями, інакше нас чекають жахливі часи.