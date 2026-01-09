РУС
Новости Заявления Трампа
3 922 53

Международное право не ограничивает мои решения, - Трамп

Трамп назвал собственную непредсказуемость инструментом дипломатии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его действия как главнокомандующего ограничены только собственной моралью. Международные договоры и законы не являются препятствием для использования военной мощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью для The New York Times.

На вопрос о наличии каких-либо пределов его глобальной власти он ответил:

"Да, есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственная вещь, которая может меня остановить".

Трамп заявил, что не испытывает потребности в международном праве, хотя добавил, что администрация должна его соблюдать только тогда, когда он считает это целесообразным для США.

 Избирательное применение ограничений

Президент США подчеркнул, что ограничения международного права будут применяться только по его решению, что фактически дает администрации свободу действовать выборочно.

Міжнародне право звісно не обмежує ні Дональда, ні інших, подібних ідіотів з манією величі. А ось наявність у опонента ЯЗ суттєво обмежує. Якщо ти встиг зробити ядерку, то відразу стаєш "великою ядерною нацією" і рук до тебе ніхто не протягує.
09.01.2026 08:41 Ответить
+18
не дають покою Трампу "лаври" ху*ла, теж хочеться показати на що здатен

а прикидався цілий рік, що хоче премію Миру
09.01.2026 08:38 Ответить
+18
Настали зоряні часи свавільників, гопників,та покидьків. Оце докотилися.
09.01.2026 08:38 Ответить
Хай краще США ніж комуняки -хапуги
09.01.2026 08:36 Ответить
Зміна упирів- результат не змінює.
09.01.2026 08:38 Ответить
09.01.2026 08:54 Ответить
09.01.2026 09:01 Ответить
не треба бути комуняками - Зеленський&Ермак ,міндіч , Шефіри чернишов , галущенко , умеров , цукермани, шурма, резніков, ………. мегамародери на крові , підручні террористів путлера " двушечка ушла на москву" , та багато чого …………
09.01.2026 09:00 Ответить
Трампівсьее сша краще за комуняк?
Це Додік рік керує, далі буде. І концтабори і крематорії і газові камери тощо.
09.01.2026 09:07 Ответить
не дають покою Трампу "лаври" ху*ла, теж хочеться показати на що здатен

а прикидався цілий рік, що хоче премію Миру
09.01.2026 08:38 Ответить
Він і зараз хоче. Ось, на Венесуелу наїхав, бо відібрала цацку.
А взагалі, коли президент ТАКОЇ країни, як США, - з розвинутою економікою, наукою, виробництвом, міцною армією і першим у світі ядерним потенціалом, каже, що може діяти, як хоче його ліва нога, і ніякі закони йому не указ, - це дійсно лячно!
Божевільного х*йла стримує принаймні його економіка та виробництво, і те світ трясе. Ще одного монстра не сповна розуму та з ампутованим сумлінням світ просто не витримає!
09.01.2026 10:44 Ответить
А якщо немає моралі і розуму !?
По ходу, Трампа зупинить тільки гамівна сорочка !!!
09.01.2026 08:38 Ответить
Настали зоряні часи свавільників, гопників,та покидьків. Оце докотилися.
09.01.2026 08:38 Ответить
Я вже казав, шо армагедон настав, але публіка це не сприймає. Мабуть, на щось крутіше чекають.
09.01.2026 09:32 Ответить
Рудий чорт.
09.01.2026 08:39 Ответить
майн кампф, редакція 3.0...
09.01.2026 08:40 Ответить
Міжнародне право звісно не обмежує ні Дональда, ні інших, подібних ідіотів з манією величі. А ось наявність у опонента ЯЗ суттєво обмежує. Якщо ти встиг зробити ядерку, то відразу стаєш "великою ядерною нацією" і рук до тебе ніхто не протягує.
09.01.2026 08:41 Ответить
Якщо ти встиг зробити ядерку, то відразу стаєш "великою ядерною нацією" і рук до тебе ніхто не протягує.
суперечлива теза, й Індія й Пакістан є ядерними державами, що не заважає їм періодично обстрілювати одна одну.
09.01.2026 08:58 Ответить
Тільки прикордонні конфлікти: подригали ногами один перед одним, погорланили на всю горлянку, трішки постріляли один в одного. І - ВСЕ. Нічого глобального. Хіба що воду перекрити.
09.01.2026 09:09 Ответить
як скажете.
09.01.2026 09:13 Ответить
Ну чого? От Венесуела стоїть вище за розвитком від кімченінії і демократії там більше, але пухлий ин для Трампа - авторитет і його Трамп викрадати точно не буде. Як думаєте, чому?
09.01.2026 09:25 Ответить
звісно ж ядерний фактор має значення, але сьогодні не є незаперечним.
у випадку з КНДР, на мою думку, трамп не чіпатиме кіма через відсутність фінансової зацікавленості.
на моє переконання трамп це не про демократію чи якісь зобов'язання, трамп про бізнес.
й мадуро трамп викрав виключно через нафту, а аж ніяк не через недемократичність режиму.
09.01.2026 09:41 Ответить
😊 Так у кацапів тих ресурсів, причому різних у рази більше, влада - пуцинська вертикаль, армія хоч і велика, але технологічно відстала. Така собі Венескела, просто більша. Чому ж Трамп не зробить такий фокус з пуциним, як з Мадуро? Ваша версія?
09.01.2026 10:07 Ответить
Тому Україна може сміливо бити сотнями фламінігів прямо по Москві ,чи Валдаю , бо нічого не порушує.
09.01.2026 09:12 Ответить
Фламінги то відкат в кишеню зельца. Не більше.
09.01.2026 09:37 Ответить
Та воно то так , доця, тільки й що до тебе ніхто тепер обмежуватися не буде, кріпись "красавіца".
09.01.2026 08:43 Ответить
Опаньки!
09.01.2026 08:43 Ответить
Плюнь на право - включай право сильного
09.01.2026 08:45 Ответить
Це означає, що договори з США не варті паеру на якому написані
У мене постає питання, про які гарантії безпекиз домовляється Україна???
09.01.2026 08:47 Ответить
Як завжди: 40 потужних двосторонніх договорів уже було.
Для плебса головне - процес.
09.01.2026 09:12 Ответить
"краснов" розставив усі крапки над "і" у цьому цинічному лохотроні, де янєлох вважає себе за крутого політика.
09.01.2026 09:17 Ответить
Яке Межнародне право?
Те яким Параша підтерлась в 2014 році?
Межнародне право здохло.Його нема. Від слова ВЗАГАЛІ.
09.01.2026 08:49 Ответить
Цей підар не відрізняється від другого підара,бо в кожного своя мораль.У ***** своя,у Мадуро була своя,в Ірані у аятол своя,у комуняки сі цзіньпіна своя.Якщо кожен буде керуватись своєю мораллю,а не законами співіснування то це закон джунглів: хто сильніший той і правий.Це продовжується до тих пір коли ці мудаки не здохнуть,чи їх не уберуть любим способом в деяких випадках і демократично - виборами.
09.01.2026 08:50 Ответить
09.01.2026 08:52 Ответить
***** № 2
09.01.2026 09:02 Ответить
ДЕБІЛ!!!
09.01.2026 08:52 Ответить
Якщо справа стосується знищення кацапів, про поняття мораль можна забути. путін довів Трампа до нарцистичного кризу, буде больно кремльовському опаришу
09.01.2026 08:55 Ответить
Психіатри є на форумі? Це хвороба чи симптом?
09.01.2026 09:01 Ответить
Трамп - це діагноз!
Тупість людини з 2025 року визначається у "мілітрампах"!
Ви спитаєте, чому у "мілітрампах"?
А тому, що "трамп" - це дуже велика одиниця вимірювання...
09.01.2026 09:08 Ответить
Схоже на піпєц світовому правопорядку.
09.01.2026 09:43 Ответить
Це заява злочинця і якщо інші гілки влади США цього не зупинять, то стануть посібниками злочинця!
09.01.2026 09:04 Ответить
Педофіл Краснов з гострою формою нарцисизму, дебілізму, кретинізму, деменції...
09.01.2026 09:06 Ответить
Наступна фраза буде: кордони США ніде не закінчуються?
09.01.2026 09:07 Ответить
Так це ж він щойно й сказав, але іншими словами.
09.01.2026 09:12 Ответить
Нарешті кандидат на Нобеля миру вичавив з себе своє справжнє нутро.
09.01.2026 09:10 Ответить
Годину тому на YouTube з'явилося відео - Bruno Mars - I Just Might.

На даний момент - 10000 коментарів. Повторюю - годину тому, новий кліп поп-виконавця, став каталізатором появи 10000 коментарів. Ця подія виявилася набагато більш епохальною і важливою, ніж безперервна, кривава війна в центрі Європи, з величезною кількістю жертв.

Основну масу людства, я б навіть сказав, переважну, складають безвідповідальні і дурні люди. Навіть коли бандит, вгамувавши пристрасть, почне різати горло маленькій дівчинці, її батько до останнього віритиме, що все це відбувається не з ним, а якщо і з ним, то допомога ось-ось надійде.

Не знаю, можливо це чи ні, але нам, українцям, необхідно зрозуміти дуже просту річ, що навіть якщо орки почнуть різати людей тисячами, в центрі Києва, то нам на допомогу, з «дружніх» країн, прийдуть одиниці.
Тому, в даному випадку, вибір простий, або орки будуть знищені, або нас не стане.
09.01.2026 09:12 Ответить
Розкажіть в яких роках взагалі існувало міжнародне право, і в ті роки можна буде знайти як мінімум один випадок, коли сильна країна полізла на слабку і нічого їй за це не було.
09.01.2026 09:19 Ответить
А шо це дописувачі під прапорцем "старз енд страйпс" так дружно притихли? Жодного... Мабуть, це для них--не новина.
09.01.2026 09:27 Ответить
Якась епідемія педофілів, старих маразматиків, хворих нарцисизмом. Ви ж угробите планету, кончені....
09.01.2026 09:43 Ответить
Твоє право може обмежити санітар закривши палату де тебе повинні були тримати. Ти перетворюєшся в ху... ло 2, тільки гірше, бо руйнуєш свою країну, демократію у неї
09.01.2026 09:56 Ответить
Брехня! Ты свою мораль в утробе мамки оставил! На этой недели застрелили мать 3х вцепившись в ее машину. Стреляли в лицо и объявил эта **** ее « домашним террористом», вчера застрелили таких же « террористов» граждан в Портленде. Это просто капец, и года не прошло как начался открытый беспредел. А вы думаете он будет украинцам помогать? Выкрали главу Венесуэлы оставив больше сотни погибших простых несчастных людей и не « гу-гу» идут уже судебные разбирательства при этом крича что нефть Венесуэлы Американская. Идет покупка совести граждан Гренландии, предлагают 6 миллиардов или чуть больше 100 тысяч на каждого человека по дешевке, как говорится. Это страшно. Каждая ветвь власти напихана его людьми. Идут увольнения несогласных , отбирается гражданство, полное запугивание и убийства граждан ( я даже не представляю что делают с нелегалами), срывают погоны, забирают пенсии - тупо за высказывание своего мнения, закрываются программы, учреждения, отбираются гранты, забираются визы. Я лично знаю одного кадра который 3 года никак не мог поступить на инженерный, ни за какие деньги, а сейчас радуется тк конкуренции нет , потому что мало кто ( почти никто) получил студенческую визу. Этот козел и развяжет 3 мировую.
09.01.2026 10:00 Ответить
Як голосували 5 листопада позаминулого року? А як перед цим агітували?
09.01.2026 10:05 Ответить
"його дії як головнокомандувача обмежені лише власною мораллю"(с), яка десь ночує в клітці на острові Епштейна
09.01.2026 10:02 Ответить
Дебілів може обмежити тільки дім вар"ятів !!!
09.01.2026 10:12 Ответить
Усі притомні політики будуть союзи, Трамп їх руйнує. Усі притомні політики домовляються про правила і їх дотримуються. Трамп їх ламає.
Римська імперія була прогресивною і сильної в період республіки, але на піку могутності увійшла в стадію імператорів, після чого повільно, але невпинно згасала. Зате імператори могли вважати себе богами, бо їм ніхто був не указ.
Схоже, що США входять в ту саму стадію. Це означає, що їх гегемонія протриває не довго, бо в наш час усе відбувається швидше. Єдина надія для людства у тому, що першість візьме Європа в союзі з Японією та іншими демократіями, інакше нас чекають жахливі часи.
09.01.2026 10:31 Ответить
А так, як моралі у Трампа ніколи не було, то він робить що хоче. Єдине що його зупиняє - це страх імпічменту, тюрми та забуття.
09.01.2026 10:57 Ответить
 
 