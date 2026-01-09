РУС
Новости Заявления Трампа
4 181 22

США могут присоединиться к обороне Украины, - Трамп

Трамп готов взять на себя обязательства по обороне Украины — NYT

Президент США Дональд Трампзаявил о возможном участии США в будущей обороне Украины. Его позиция зависит от гарантий, что Россия не возобновит агрессию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью для The New York Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я твердо убежден, что они не станут вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился", - сказал Трамп.

Издание отмечает, что так глава Белого дома ответил на вопрос, готов ли он вступить в войну для защиты Украины, если Россия нарушит условия любого перемирия и снова вторгнется в страну.

The New York Times отмечает, что последние комментарии Трампа пошли дальше, чем когда-либо прежде. Таким образом он продемонстрировал готовность взять на себя соответствующие обязательства - по крайней мере, в формате поддержки.

В то же время заявления Трампа свидетельствуют, что он по-прежнему убежден в декларируемом стремлении президента РФ Владимира Путина к миру - несмотря на нежелание России прекратить войну после почти года переговоров с администрацией Трампа.

"Я думаю, что он хочет заключить соглашение. Но я думал об этом - я думал об этом уже давно", - заявил американский лидер.

Роль США в гарантиях безопасности для Украины

Комментируя возможное мирное соглашение, которое предусматривало бы военную поддержку Украины в случае нового вторжения, Трамп подчеркнул, что США будут играть второстепенную роль.

"Давайте скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны, которые в это вступают - и Соединенные Штаты", - сказал он.

Противоречия в переговорах

Трамп также заявил, что ранее уже были ситуации, когда он достигал договоренностей с Путиным, но президент Украины Владимир Зеленский якобы отказывался от соглашения. В то же время, по его словам, случались и противоположные случаи.

"Думаю, сейчас они оба хотят заключить соглашение, но мы это еще выясним", - добавил Трамп.

Без сроков и без новых обещаний

Американский лидер отметил, что пока не готов обещать увеличение поддержки Украины, если Путин и  далее будет сопротивляться прекращению огня. Также он не назвал никаких конкретных сроков завершения войны.

"Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне приходится это говорить, потому что я обязан попытаться спасти жизни... Мы делаем все, что в наших силах. У меня нет конкретных сроков", - подытожил Трамп.

Автор: 

россия (98632) Украина (45306) Трамп Дональд (7410) гарантии безопасности (402)
Топ комментарии
+14
Якщо я правильно зрозумів, то США "долучаться до оборони", поки рф не нападає... А як нападе знову, то США відмовляться від своїх зобов'язань?
09.01.2026 07:22 Ответить
+6
Я твердо знаю шо Додік Тампон прекрасний меркантільний мудак, сикливе чмо і прещелепеуаатий педофіл на гачку Хкйла.
09.01.2026 07:27 Ответить
+5
09.01.2026 07:13 Ответить
потужно попередять про пуск скворешників та зліт тушок?...
09.01.2026 07:16 Ответить
09.01.2026 07:22 Ответить
09.01.2026 07:27 Ответить
Додік Фредович
09.01.2026 07:28 Ответить
папа Фред
09.01.2026 07:30 Ответить
Томагавки давай і не потрібна нам твоя оборона !
09.01.2026 07:27 Ответить
Так це і не оборона. Це пи₴діж ідіота. Каже,долучуся до оборони якщо ***** гарантовано не нападе. Ну довбой@б та й все.
09.01.2026 07:34 Ответить
Нехай доведуть що це не просто слова.І для старту сотню Томагавків пришлють
09.01.2026 07:28 Ответить
иди ты на х-й,обещалкин
09.01.2026 07:32 Ответить
Так він прямо каже про те, що намагається напарити фельдмаршал Зелька. Голубі каски, котрі драпануть при першому пострілу, роняя памперси та кришталеві туфелькі. Ніхто і ніколи помирати за нас не буде. Це основа фантазійних гарантій безпеки Янелоха Криворізького.
09.01.2026 07:34 Ответить
А не треба за нас помирати, просто допоможіть відновити Україні ядерний статус: кілька десятків ракет далекої дії з термоядерними б/г не сильно знизять обороноздатність США (просто треба мати яйця, щоб підняти ставки до максимуму).
09.01.2026 08:00 Ответить
Тобто він запитує в )(уйла "чи можна нам тут постояти якщо ви не проти?"
09.01.2026 07:36 Ответить
Одне велике *****.
09.01.2026 07:45 Ответить
Знову щось з нього випало. Неконтрольовано...
09.01.2026 07:56 Ответить
Вже нудить від цього старого довбо...ба.
09.01.2026 08:33 Ответить
Любітєлям-просітєлям томагавків потрібно знати ,що до томагавки пускають в основному з кораблів.
Так що вимагати якусь невелику ескадру кораблів, обслуговування якої в день коштує мільйон баксів - це так незламно -патрітично-космічно
09.01.2026 08:45 Ответить
Вже багато разів була інфа про пуск томагавків з наземних установок. Для прикладу:
https://prm.ua/z-sushi-a-ne-z-moria-iak-ukraina-mohla-b-zapuskaty-tomahawk-po-tsiliakh-u-rf/
09.01.2026 09:02 Ответить
Це експериментальні установки,яких було кілька штук
09.01.2026 09:18 Ответить
А про сотні фламінгів , кращих за томагавки, вони чомусь забувають.
09.01.2026 09:24 Ответить
А можуть і не долучитися.. .
09.01.2026 09:03 Ответить
Пропоную ідею, Трамп забирає Гренландію в обмін на відновлення захисту США усікї Европи і в першу чергу України. Може навіть взяти в оренду декілька областей України.
09.01.2026 09:15 Ответить
 
 