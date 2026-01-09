США могут присоединиться к обороне Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трампзаявил о возможном участии США в будущей обороне Украины. Его позиция зависит от гарантий, что Россия не возобновит агрессию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью для The New York Times.
"Я твердо убежден, что они не станут вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился", - сказал Трамп.
Издание отмечает, что так глава Белого дома ответил на вопрос, готов ли он вступить в войну для защиты Украины, если Россия нарушит условия любого перемирия и снова вторгнется в страну.
The New York Times отмечает, что последние комментарии Трампа пошли дальше, чем когда-либо прежде. Таким образом он продемонстрировал готовность взять на себя соответствующие обязательства - по крайней мере, в формате поддержки.
В то же время заявления Трампа свидетельствуют, что он по-прежнему убежден в декларируемом стремлении президента РФ Владимира Путина к миру - несмотря на нежелание России прекратить войну после почти года переговоров с администрацией Трампа.
"Я думаю, что он хочет заключить соглашение. Но я думал об этом - я думал об этом уже давно", - заявил американский лидер.
Роль США в гарантиях безопасности для Украины
Комментируя возможное мирное соглашение, которое предусматривало бы военную поддержку Украины в случае нового вторжения, Трамп подчеркнул, что США будут играть второстепенную роль.
"Давайте скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны, которые в это вступают - и Соединенные Штаты", - сказал он.
Противоречия в переговорах
Трамп также заявил, что ранее уже были ситуации, когда он достигал договоренностей с Путиным, но президент Украины Владимир Зеленский якобы отказывался от соглашения. В то же время, по его словам, случались и противоположные случаи.
"Думаю, сейчас они оба хотят заключить соглашение, но мы это еще выясним", - добавил Трамп.
Без сроков и без новых обещаний
Американский лидер отметил, что пока не готов обещать увеличение поддержки Украины, если Путин и далее будет сопротивляться прекращению огня. Также он не назвал никаких конкретных сроков завершения войны.
"Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне приходится это говорить, потому что я обязан попытаться спасти жизни... Мы делаем все, что в наших силах. У меня нет конкретных сроков", - подытожил Трамп.
Тобто це як Весільний Генерал...
Ми будемо але якщо Ніхто не нападе...
Так що вимагати якусь невелику ескадру кораблів, обслуговування якої в день коштує мільйон баксів - це так незламно -патрітично-космічно
https://prm.ua/z-sushi-a-ne-z-moria-iak-ukraina-mohla-b-zapuskaty-tomahawk-po-tsiliakh-u-rf/