США можуть долучитися до майбутньої оборони України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу участь США в майбутній обороні України. Його позиція залежить від гарантій, що Росія не відновить агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв'ю для The New York Times.

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"Я твердо переконаний, що вони не стануть вторгатися знову, інакше я б на це не погодився", - сказав Трамп.

Видання наголошує, що так очільник Білого дому відповів на запитання, чи готовий він вступити у війну для захисту України, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я і знову вторгнеться в країну.

The New York Times зазначає, що останні коментарі Трампа пішли далі, ніж будь-коли раніше. Таким чином він продемонстрував готовність взяти на себе відповідні зобов’язання - принаймні у форматі підтримки.

Водночас заяви Трампа свідчать, що він і надалі переконаний у декларованому прагненні президента РФ Володимира Путіна до миру - попри небажання Росії припинити війну після майже року переговорів з адміністрацією Трампа.

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"Я думаю, що він хоче укласти угоду. Але я думав про це - я думав про це вже давно", - заявив американський лідер.

Роль США у гарантіях безпеки для України

Коментуючи можливу мирну угоду, яка передбачала б військову підтримку України у разі нового вторгнення, Трамп наголосив, що США відіграватимуть другорядну роль.

"Давайте скажемо так: її союзники, вся Європа, інші країни, які в це вступають — і Сполучені Штати", — сказав він.

Суперечності у переговорах

Трамп також заявив, що раніше вже були ситуації, коли він досягав домовленостей із Путіним, але президент України Володимир Зеленський нібито відмовлявся від угоди. Водночас за його словами, траплялися й протилежні випадки.

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"Думаю, зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це ще з’ясуємо", — додав Трамп.

Без термінів і без нових обіцянок

Американський лідер зазначив, що наразі не готовий обіцяти збільшення підтримки України, якщо Путін і надалі чинитиме опір припиненню вогню. Також він не назвав жодних конкретних термінів завершення війни.

"Я просто не хочу опинитися в ситуації, коли мені доводиться це говорити, тому що я зобов’язаний спробувати врятувати життя… Ми робимо все, що в наших силах. У мене немає конкретних термінів", — підсумував Трамп.

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