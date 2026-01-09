ООН прогнозує зниження темпів зростання світової економіки у 2026 році

Згідно з доповіддю ООН "Світове економічне становище та перспективи", темпи зростання світової економіки у 2026 році знизяться до 2,7% порівняно з 2,8% у 2025 році.

У 2027 році очікується незначне відновлення до 2,9%, проте ці показники залишатимуться нижчими за допандемійний середній рівень у 3,2% (2010−2019 рр.), повідомляє Reuters.

"Попри тарифний шок, світова економічна активність виявилася стійкою завдяки поставкам на початку року, накопиченню запасів та високому рівню споживчих витрат на тлі пом’якшення монетарної політики та відносно стабільних ринків праці", – зазначено у звіті Департаменту економічних і соціальних питань ООН.

Очікується, що подальша макроекономічна підтримка пом’якшить вплив підвищених тарифів, однак темпи зростання торгівлі та загальної активності ймовірно сповільняться найближчим часом.

США

У документі йдеться, що економічне зростання США сповільнилося до 1,9% у 2025 році з 2,8% у 2024 році і прогнозується на рівні 2,0% у 2026 році та 2,2% у 2027 році завдяки експансіоністській фіскальній та монетарній політиці.

Інфляція, за прогнозами, залишатиметься вищою за цільовий рівень у 2% у 2026 році, "хоча вона повинна поступово знижуватися в міру зменшення впливу тарифів та стабілізації вартості житла".

Китай

У Китаї очікується зростання економіки на 4,6% у 2026 році та 4,5% у 2027 році, що нижче за прогноз на 4,9% у 2025 році. "Тимчасове послаблення торговельної напруженості зі США, включно з цільовим зниженням тарифів та річним торговельним перемир’ям, допомогло стабілізувати довіру, а політична підтримка сприятиме внутрішньому попиту", – йдеться у звіті.

Євросоюз

У ЄС прогнозується зростання на 1,3% у 2026 році та 1,6% у 2027 році, порівняно з 1,5% у 2025 році, завдяки стабільним споживчим витратам. Водночас вищі тарифи США та геополітична невизначеність можуть негативно вплинути на експорт.

Південна Азія

У Південній Азії економічне зростання очікується помірним ‒ 5,6% у 2026 році проти 5,9% у 2025 році та повернення до 5,9% у 2027 році. Зростання в Індії оцінюється у 7,4% у 2025 році і прогнозується на рівні 6,6% у 2026 році та 6,7% у 2027 році, що підтримується стабільним споживанням та активними державними інвестиціями, що частково компенсує негативний вплив підвищених тарифів США.

Як повідомлялося, Організація Об’єднаних Націй затвердила скорочення свого бюджету на 7% порівняно з попереднім роком. Організація продовжує долати фінансову кризу, значною мірою спричинену неплатежами США. Генеральна Асамблея ООН схвалила операційний бюджет на 2026 рік у розмірі $3,45 млрд замість цьогорічних $3,72 млрд, які покривали адміністративні та операційні витрати.