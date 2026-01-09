Оприлюднено рейтинг найпопулярніших моделей легкових авто у світі за 2025 рік. Хто його очолив?

Названо найпопулярніші легкові автомобілі світу за період з початку 2025 року до листопада на основі агрегованих даних зі 162 країн, які відстежуються щомісяця.

Дані оновлювалися відповідно до останньої доступної інформації про реєстрації, наданої місцевими офіційними органами влади кожної країни, повідомляє Focus2Move.

Протягом року Toyota RAV4 піднялася на 2 позиції та очолила світовий авторинок з часткою 1,2%, продемонструвавши зростання продажів на 0,8%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Toyota Corolla, яка піднялася на 1 позицію, посіла друге місце, попри зниження продажів у Азії на 15,2% та в Європі на 11,2%, загалом втративши 9,7%.

Tesla Model Y опустилася на 2 позиції та зайняла третє місце з падінням продажів на 11,7%. Попри те, що вона залишається найпопулярнішою моделлю електромобілів, бренд стикається з посиленою конкуренцією через зміни в політиці та тиск китайських автовиробників.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів світу у 2025 році:

Toyota RAV4 (+0,8%)

Toyota Corolla (-9,7%)

Tesla Model Y (-11,7%)

Ford F-Series (+10,7%)

Honda CR-V (-1,9%)

Chevrolet Silverado (+1,8%)

Hyundai Tucson (+4,5%)

Toyota Camry (+8,9%)

Toyota Hilux (+0,3%)

Volkswagen Tiguan (+3,1%)

Темпи впровадження електромобілів продовжують сильно відрізнятися за регіонами. У Китаї урядова підтримка електромобілів скорочується через спроби політиків стримати цінову війну. У Європі відбувається поступова відмова від електромобілів, тоді як у США очікується спад сектора електромобілів у 2026 році.

Загальна динаміка ринку все більше зміщується на користь гібридів та підзарядних гібридів, які, як прогнозується, випередять зростання чистих електромобілів до кінця 2025 року.

Як повідомлялося, минулого року українці уклали 895,59 тис. угод купівлі-продажу внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів, що на 18,9% менше, ніж у попередньому році. У грудні спостерігалося зростання ‒ майже 80 тис. угод.

Формально це становить 110% порівняно з груднем 2024 року, проте торік у цей період сервісні центри Міністерства внутрішніх справ стикалися з серйозними технічними проблемами у базах даних, через що реєстрації майже не проводилися.