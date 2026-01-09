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В Україні торік на 19% знизилися внутрішні перепродажі вживаних авто. ТОП-10 найпопулярніших моделей. ІНФОГРАФІКА

В Україні торік на 19% знизилися внутрішні перепродажі вживаних авто

Минулого року українці уклали 895,59 тис. угод купівлі-продажу внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів, що на 18,9% менше, ніж роком раніше. 

Як ідеться в повідомленні Інституту досліджень авторинку, у грудні відбулося зростання – майже 80 тис. угод. Формально це виглядає як 110% відносно грудня 2024 року, проте торік у цей період сервісні центри Міністерства внутрішніх справ мали серйозні технічні проблеми з базами даних, тому реєстрації практично стояли. 

В Україні торік на 19% знизилися внутрішні перепродажі вживаних авто

Лідери ринку

У заліку брендів Volkswagen залишається лідером уже багато років поспіль. Renault впевнено тримає друге місце, а на третьому розташувався ВАЗ. 

Загалом рейтинг найпопулярніших марок виглядає так:

В Україні торік на 19% знизилися внутрішні перепродажі вживаних авто

Рейтинг моделей

Список моделей очолює Volkswagen Passat. Одразу за ним – Daewoo Lanos, слідом розташувалися Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

У другій половині десятки розташувалися Renault Megane, представницькі BMW 5 Series та компактніші 3 Series, а також Ford Focus, Audi A6 та Opel Astra.

В Україні торік на 19% знизилися внутрішні перепродажі вживаних авто

Елітні авто

Найпопулярнішим серед преміальних марок залишається Porsche – понад 3 тис. одиниць змінили власників. 

Окрім того, минулого року українці перепродавали Bentley та Rolls-Royce, Maserati та Lamborghini. Також продавался Aston Martin, McLaren, Ferrari та Maybach.

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Раніше повідомлялося, що за результатами 2025 року до трійки найпопулярніших нових моделей автомобілів в Україні увійшли Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.

До того стало відомо, що в грудні 10 найпопулярніших моделей забезпечили 40% українського ринку нових легковиків. У десятці найпопулярніших авто місяця переважають електромобілі – 8 з 10

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авто (4496) купівля (1380) продаж (2190) транспорт (719)
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