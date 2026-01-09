Швейцарський банк за рік заробив $33 мільярди на зростанні золота

Швейцарський національний банк (SNB) отримав прибуток близько 26 мільярдів швейцарських франків ($32,52 млрд) у 2025 році завдяки значному зростанню цін на золото, яке відбулося через попит інвесторів на безпечні активи минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Попередні дані показують, що прибуток менший за рекордні 80,7 млрд франків, які SNB отримав у 2024 році, проте він все ще входить до п’ятірки найбільших прибутків центрального банку за 119 років свого існування.

Прибуток за 2025 рік значною мірою зріс завдяки збільшенню вартості золотих запасів на 36,3 млрд франків. Ця сума стала рекордним прибутком SNB від золота, що стало можливим завдяки зростанню вартості дорогоцінного металу на 64% у 2025 році. Це підвищило вартість 1040 метричних тонн золота, якими банк володіє.

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Водночас прибуток банку був частково зменшений збитками у 9 млрд франків від його валютних позицій. Загальний річний прибуток відповідав прогнозу UBS у межах 23,5-28,5 млрд франків.

Таким чином SNB зможе виплатити 4 млрд франків центральному уряду та кантональним урядам Швейцарії, а також дивіденди у розмірі 15 франків на акцію інвесторам.

Як повідомлялося, напередодні ціна на золото знизилася під тиском зміцнення долара ‒ інвестори очікують публікації ключового звіту про зайнятість у США цього тижня, щоб краще зрозуміти подальші кроки Федеральної резервної системи та оцінити вплив тиску США на Венесуелу. Спотова ціна золота впала на 0,4% ‒ до $4 435,62 за унцію. Лютневі ф’ючерси на золото GCcv1 у США також знизилися на 0,4% ‒ до $4 444,40.

Наразі вартість золота приблизно на $110 нижча за рекордні $4 549,71, зафіксовані 29 грудня, а подальше зростання обмежується міцним доларом і фіксацією прибутків інвесторами.