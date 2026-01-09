У Франції та Британії сотні тисяч будинків залишилися без світла через потужний шторм

У п’ятницю потужні вітри накрили Францію та Велику Британію внаслідок шторму Горетті, який пройшовся північною Європою та залишив без світла сотні тисяч домогосподарств.

У Франції без електропостачання залишилися приблизно 380 000 будинків, переважно в Нормандії та Бретані, повідомляє Reuters.

У ніч проти п’ятниці в департаменті Манш на північному заході Франції пориви вітру перевищували 150 км/год, а в Барфлері був зафіксований рекордний показник ‒ 213 км/год. Через негоду залізничний оператор SNCF призупинив рух поїздів між Парижем і Нормандією.

У Великій Британії, за даними National Grid, без електроенергії залишилися 57 000 домогосподарств після того, як шторм Горетті приніс ще більше снігу на тлі тривалих морозів.

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Очікується, що сотні шкіл у Шотландії та частинах центральної Англії не працюватимуть, оскільки ці регіони особливо сильно постраждали від шторму.

Залізничні компанії в центральній Англії закликали пасажирів утриматися від поїздок, а деякі маршрути були тимчасово скасовані.

Як повідомлялося, сьогодні через складну енергетичну ситуацію після обстрілу в Києві тимчасово зупинено рух метро на ділянці між станціями "Дніпро" та "Лісова". Робота інших ліній залишається без змін. Поїзди курсують на відрізку "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху становить 4:40–5:00 хв.

Пересування поїздів на відкритій ділянці "Дніпро" – "Лісова" призупинено через відсутність електропостачання.

"Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену", ‒ зазначили у КМВА.