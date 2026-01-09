Акції пов’язаних з Гренландією компаній різко виросли після заяв Трампа, ‒ FT

Акції кількох компаній, пов’язаних із Гренландією, піднялися на тлі загострення інтересу після заяв президента Дональда Трампа про можливість контролю над цією данською територією.

Про це повідомляє Financial Times.

Акції найбільшого банку Гренландії Grønlandsbanken, який котирується на Копенгагенській біржі, зросли на 33% цього тижня.

Акції компанії Critical Metals, яка займається видобутком на півдні Гренландії рідкісних металів, зокрема танталу, ніобію та галію і котирується на американській біржі, піднялися на 108%.

Акції ще однієї фінустанови, Føroya Banki, торгуються на історичному максимумі, збільшившись на 30%.

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Аналітики відзначають, що безпосередні причини інвестування в компанії, пов’язані з Гренландією, важко пояснити, і називають зростання їхніх акцій схожим на ефект "мемових" акцій, стимульований роздрібними інвесторами.

Деякі експерти ринку зазначили, що угода, за якою США могли б придбати всю Гренландію або її частину та інвестувати в економіку острова, здатна стимулювати зростання місцевих фінансових установ та інших компаній.

"Угода дійсно має певний сенс, якщо очікується, що залучення США сприятиме пожвавленню місцевої економіки", – пояснив Арун Сай, старший стратег Pictet Asset Management.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив, що "може виникнути вибір" між збереженням НАТО – та отриманням контролю над Гренландією, яка є автономною частиною Данії. Він охарактеризував союзників по НАТО як повністю залежних від американської військової сили та зазначив, що його жорстка політика змусила європейські країни збільшити витрати на оборону.

На запитання про пріоритет, Гренландія чи НАТО, Трамп не дав прямої відповіді – зазначивши лише, що "це може стати вибором" у майбутньому.