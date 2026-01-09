Видобуток нафти в Росії впав вперше за півтора роки через удари по НПЗ та санкції, – Bloomberg

Видобуток нафти в Росії у грудні минулого року впав вперше за останні 18 місяців через західні санкції та атаки українських дронів на її енергетичну інфраструктуру.

За даними джерел Bloomberg, минулого місяця Росія видобувала в середньому 9,33 мільйона барелів нафти на добу (б/д).

Це більш ніж на 100 тис. барелів нафти на добу менше, ніж у листопаді, і майже на 250 тис. б/д менше розміру квоти на видобуток у межах угоди ОПЕК+.

Грудневий спад видобутку також був найглибшим з червня 2024 року – періоду, коли Росія мала скоротити свій видобуток згідно з угодою з ОПЕК+.

При чому до грудня минулого року видобуток нафти у Росії зростав. Згідно з даними ОПЕК, квота Росії на видобуток на останній місяць 2025 року становила 9,57 мільйона барелів на добу.

Історично Росія відставала у виконанні угод ОПЕК+ щодо видобутку, перевищуючи свої квоти, і навіть була змушена додатково скорочувати виробництво, щоб компенсувати перевиробництво.

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Падіння видобутку може бути пов’язане як з масштабними атаками українських дронів на російську нафтову інфраструктуру та нафтопереробні заводи, так і з небажанням деяких традиційних світових імпортерів купувати російську нафту після санкцій США щодо найбільших нафтових компаній РФ, що вже призвело до накопичення значних обсягів російської сировини у морі.

Водночас Україна вперше з початку війни завдала удару по російських нафтових родовищах у Каспійському морі, що безпосередньо вплинуло на видобуток, а також завдала удару по танкерах, що транспортували російську нафту. Атаки на кораблі змусили деякі танкери використовувати обхідні маршрути, а їх власників – бути більш обережними щодо співпраці з Росією.

Як повідомлялося, уряд Росії засекретив статистику щодо видобутку нафти у 2022 році після вторгнення в Україну.