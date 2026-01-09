Google інтегрує ШІ Gemini у Gmail: поштова скринька стає розумною

Компанія Google оголосила про нову еру для Gmail – поштовий сервіс отримає персонального асистента на базі штучного інтелекту Gemini.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Таким чином Gmail отримую функції ШІ-помічника, який не лише фільтрує листи, а й узагальнює інформацію та допомагає виконувати дії.

"Електронна пошта значно змінилася з моменту запуску Gmail у 2004 році. З огляду на рекордно високий обсяг електронної пошти, керування поштовою скринькою та потоком інформації стало таким же важливим, як і самі електронні листи. Щоб допомогти вам, ми переносимо Gmail в еру Gemini та робимо його вашим особистим, проактивним помічником у вхідних повідомленнях", ‒ пояснили у компанії.

Ключовим нововведенням стали AI Overviews – ШІ-огляди, що автоматично підсумовують довгі листування та відповідають на запитання користувача щодо змісту пошти. Підсумки розмов доступні всім користувачам безкоштовно, а функція ставити запитання – лише підписникам Google AI Pro та Ultra.

Також Google оновив інструменти для написання листів – функції Help Me Write та Suggested Replies тепер враховують контекст листування і стиль користувача. ШІ пропонує готові відповіді одним кліком або допомагає створювати текст з нуля.

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Окремо з’явилася функція Proofread – для розширеної перевірки граматики, стилю та тону. У лютому Google планує додати глибшу персоналізацію з використанням даних з інших сервісів компанії.

Ще одним нововведенням став AI Inbox – розділ вхідних повідомлень, який автоматично визначає пріоритетні листи. Система аналізує, з ким користувач спілкується найчастіше, а також які повідомлення пов’язані з терміновими справами, рахунками чи нагадуваннями.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року акції Alphabet, материнської компанії Google, подорожчали на 65 % – це найбільше зростання з 2009 року.

У квітні 2025 року акції компанії досягли мінімуму на тлі загроз президента Дональда Трампа ввести великі мита для торговельних партнерів США. Відтоді їхня ціна піднялася більш ніж на 100 %. Серед восьми технологічних компаній із капіталізацією понад $1 трлн Alphabet зафіксувала найвище зростання вартості акцій.