Держстат оприлюднив дані про інфляцію у 2025 році. Що подорожчало найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Споживчі ціни в Україні у грудні 2025 року зросли на 0,2%, порівняно із листопадом.

У річному обчисленні, порівняно із груднем 2024 року, ціни зросли на 8%, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Базова інфляція у грудні, порівняно з листопадом, становила 0,2%, із за рік – 8%.

Як змінилися ціни у грудні 2025 року

За підрахунками Держстату, на споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися. При цьому на 5,6-0,7% зросли ціни на яйця, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, хліб, соняшникову олію, сало, овочі, яловичину, молоко.

Водночас на 4,1-0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, м’ясо птиці, свинину, рис, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1% через подорожчання тютюнових виробів на 1,9%. Одяг і взуття подешевшали на 3,9%. Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті (на 1,3%) і палива та мастил (на 1,1%).

Як змінилися ціни у 2025 році

Загалом за 2025 рік ціни на продукти харчування зросли на 10,2%. Найбільше подорожчали м'ясо та м'ясопродукти (на 21%), олія (на 17,2%), риба (на 16,6%), фрукти (на 15,2%), хліб (на 13,5%) та яйця (на 10,8%). Водночас на 29,8% подешевшали овочі, а на 9,7% – цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за рік зросли на 17,3%, на освітні послуги – на 14,4%, на ресторани та готелі – на 13,5%, на послуги зв'язку – на 12%, транспорт – на 6,1%.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року інфляція уповільнилися до 9,3% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,4%, свідчать дані Держстату. Базова інфляція у листопаді уповільнилася до 9,3%.