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Новини Падіння гривні
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Гривня впала до нового рекорду: Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 43 грн

Долар вперше коштує більше 43 гривень, – курс НБУ

Курс гривні оновлює історичні мінімуми щодо долара США п'ятий день поспіль та вперше впав нижче позначки 43 грн/$.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 12 січня, на рівні 43,0757 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 9 січня на рівні 42,9904 грн/$.

курс гривні вперше впав нижче 43 грн за долар

Водночас курс гривні до євро змцінився на 3 копійки – до 50,1444 за євро. У п'ятницю, 9 січня, він також оновив історичний мінімум на рівні 50,1762 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2525) гривня (1873) курс (1795) НБУ (9837)
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Топ коментарі
+16
"а то шо, долар буде по 50??!!)))" - що! не смішно?
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09.01.2026 16:35 Відповісти
+15
Гривня стрімко наближається до 45 за $ США.Так їй наказав наш гарант ще в 2019 році і так забажали у другому турі 73% виборців,з чим їх вітаєм і нас теж.
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09.01.2026 16:42 Відповісти
+13
і ще-Порошенко наживається на війні і перестать стрілять, казав нелох зельонкін у 19 році. питання до 73% *********-це правда чи може я збрехав?
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09.01.2026 16:43 Відповісти

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