ЄС минулого року розподілив 6,9 мільярда євро на підтримку проєктів в Україні через UIF. Куди направили кошти?

Завдяки залученню інвестицій за підтримки Ukraine Investment Framework (UIF) на кінець 2025 року Україною було розподілено 6,9 млрд євро, з яких 58% буде спрямовано на проєкти публічного сектору і 42% – у приватні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Наразі в стадії реалізації перебуває понад 25 програм міжнародних банків, що отримали підтримку за рахунок коштів UIF на суму понад 3,8 млрд євро (включно з проєктами Європейського інвестиційного банку в публічному секторі).

Ukraine Investment Framework (UIF) – це ключовий інструмент програми Ukraine Facility від Європейського Союзу, створений для мобілізації інвестицій у відбудову України під час та після війни. Його мета – мобілізувати понад 40 млрд євро державних і приватних інвестицій через гранти, кредити, гарантії та технічну допомогу.

Так, у 2025 році завдяки UIF в приватному секторі профінансовано:

проєкти у зеленій енергетиці (вітрові електростанції, завод з виробництва біопалива);

проєкти в агропереробці (завод з виробництва соєвого білка);

низку підприємств МСП через програми фінансової інклюзії за участі українських банків-партнерів.

Зокрема, в 2025 році керівною радою UIF опрацьовано та погоджено фінансування понад 20 програм IFIs на близько 3 млрд євро, запуск яких заплановано на 2026 рік.

"У 2025 році ми зосередилися на інструментах, які дають вимірюваний результат: запуску та масштабуванні G2G-угод (міжурядових угод, – ред.), механізмах Ukraine Investment Framework, програмах підтримки малого та середнього підприємництва (МСП) і цільовому фінансуванні від міжнародних інституцій. Це дозволило профінансувати відновлення інфраструктури, проєкти у зеленій енергетиці та агропереробці, а також розширити доступ бізнесу до капіталу. Сформований портфель програм і угод уже створює основу для запуску нових інвестиційних проєктів у 2026 році", – прокоментував міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

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Раніше повідомлялося, що Україна разом із партнерами в найближчі два тижні детально пропрацює, які джерела фінансування можуть бути виділені для реалізації Плану процвітання України (Ukraine Prosperity Plan), який розробляється як частина мирної угоди, скільки цього фінансування може бути з публічних джерел, а скільки може профінансувати приватний сектор.

Нагадаємо, європейські країни в 2025 році надали Україні військової допомоги на $21,5 млрд, що на $1,5 млрд більше, ніж 2024 року.

До того повідомлялося, Міністерство фінансів України за 2025 рік залучило зовнішнє фінансування у розмірі $52,4 млрд. Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму, тоді як усі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони.

Перед тим стало відомо, що Україна ризикує втратити понад 2,3 млрд євро допомоги ЄС через невиконання індикаторів IV кварталу 2025 року в рамках Ukraine Facility, а загалом за цей рік ‒ 3,6 млрд євро.