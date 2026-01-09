Мінфін відзвітував про виконання реформи управління публічними інвестиціями. Що зробили?

В Україні минулого року було завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями та закладено єдині правила планування, відбору й фінансування інвестиційних проєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Як повідомили в Міністерстві фінансів України, станом на кінець 2025 року виконання завдань реформи управління публічними інвестиціями має такий вигляд: із 72 заходів 25 виконано (35%), 28 – у процесі реалізації (39%), для 19 строк виконання ще не настав (26%).

Зокрема:

затверджено методологію управління публічними інвестиціями на державному, регіональному та місцевому рівнях, що охоплює планування, підготовку, оцінку, відбір, реалізацію та моніторинг інвестиційних проєктів;

ухвалено зміни до Бюджетного кодексу України, які заклали правові засади середньострокового бюджетного планування публічних інвестицій;

затверджено план заходів з реалізації Дорожньої карти реформи управління публічними інвестиціями на 2024-2028 роки;

сформовано інституційну рамку реформи, зокрема створено Стратегічну інвестиційну раду та міжвідомчі координаційні органи.

Також у 2025 році схвалено Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки, який став основою для формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави (ЄПП) та державного бюджету на 2026 рік у частині публічних інвестицій.

У вересні 2025 року вперше за новими правилами проведено відбір проєктів і програм та сформовано Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій.

Він охоплює 195 проєктів і програм загальною вартістю 12,6 трлн грн, що відповідає сукупній кошторисній вартості їх реалізації протягом усього інвестиційного періоду, та включає ключові напрями відновлення і розвитку – енергетику, транспорт, муніципальну інфраструктуру, житло, освіту, охорону здоров'я, соціальну сферу, довкілля й цифровізацію.

У державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 116,9 млрд грн на фінансування публічних інвестиційних проєктів і програм ЄПП. Фінансування здійснюється за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету, а також державних гарантій. Більша частина цього ресурсу – пільгові кредити та гранти міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних держав.

У 2026 році реформа управління публічними інвестиціями переходить до етапу повномасштабного впровадження. Основний фокус зосереджено на:

практичному застосуванні нової методології всіма головними розпорядниками коштів, регіонами та територіальними громадами;

подальшому вдосконаленні нормативно-правової бази, зокрема щодо довгострокових бюджетних зобов'язань;

посиленні управління фіскальними ризиками та системи моніторингу реалізації проєктів;

розбудові інституційної спроможності органів влади на всіх рівнях;

створенні єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями.

Реформу управління публічними інвестиціями в Україні ініційовано Міністерством фінансів у 2024 році, а план реалізації її розрахований до 2028 року. Її мета – створення прозорої та передбачуваної системи планування й реалізації публічних інвестицій, спрямування ресурсів на найбільш пріоритетні для держави проєкти, підвищення ефективності використання публічних коштів і зниження фіскальних ризиків у процесі відновлення та розвитку України.

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Як повідомлялося, у 2026 році загальний ресурс публічних інвестицій становитиме 111,5 млрд грн. Фінансування із загального фонду становитиме 48 млрд грн, спеціальний фонд (гранти та пільгові кредити) – 63,5 млрд грн. Публічні інвестиції зосереджені на 12 ключових напрямах.

Також стало відомо, що від початку 2025 року на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету України було залучено близько 570 млрд грн.