Інвестиції українців у державні облігації зросли за рік на понад 40%

Від початку 2025 року на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету України було залучено близько 570 млрд грн.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, в умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після зовнішніх запозичень.

Упродовж року Мінфін провів 184 аукціони з розміщення ОВДП.

"Одним із ключових підсумків 2025 року стало суттєве зростання участі громадян у фінансуванні державного бюджету. Портфель ОВДП у власності фізичних осіб збільшився з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, тобто на 33,4 млрд грн, або на 42,6%. Відповідно, частка громадян у загальному портфелі ОВДП зросла з 4,2% до 5,7%", – розповіли в Мінфіні.

Бізнес у 2025 році також зберіг важливу роль інвесторів у ОВДП. Обсяг вкладень юридичних осіб зріс з 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн, або на 34,1 млрд грн. Їхня частка в загальному портфелі також дещо збільшилася – з 9,6% до 10,8%.

Основними власниками ОВДП упродовж року залишалися комерційні банки, портфель яких становив 937,1 млрд грн (зростання на 51,4 млрд протягом року), а також Національний банк України з портфелем 664,5 млрд грн, який зменшився на понад 13 млрд гривень протягом року.

У 2025 році середньозважена дохідність гривневих ОВДП зросла з 15,98% у 2024 році до 16,24%. Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у євро, становила 3,22%, тоді як середньозважена дохідність доларових ОВДП знизилася з 4,64% до 4,17%.

Рівень рефінансування внутрішнього державного боргу в 2025 році в усіх валютах становив 118%, а у гривневому сегменті – 131%.

Упродовж року також було проведено аукціони з обміну ОВДП (switch-аукціони) на суму 35 млрд грн, що дало змогу зменшити боргові навантаження з погашення внутрішнього державного боргу.

Серед валютних інструментів найбільшим попитом користувалися доларові ОВДП зі строком обігу близько 1,5 року та середньозваженою дохідністю 4,17% річних. Загалом за рік залучення через такі облігації становили $2,5 млрд.

Додатковими чинниками зростання зацікавленості населення щодо ОВДП залишалися відсутність оподаткування, 100% гарантія держави повернення коштів та спрощений доступ до інвестування.

Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених через внутрішні державні запозичення, становить близько 2 трлн грн.

У 2026 році Мінфін планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн.

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Як повідомлялося, уряд України впродовж 2025 року залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 430,13 млрд грн, $2,45 млрд та 779,2 млн євро.

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