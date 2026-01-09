БЕБ викрило схему збуту контрафактних сигарет у Києві на понад 15 мільйонів. ФОТО

Бюро економічної безпеки в Києві викрило схему незаконного продажу контрафактних тютюнових виробів у Києві та Київській області.

Як ідеться в повідомленні БЕБ, слідством встановлено, що впродовж 2025-2026 років двоє громадян України організували системний збут тютюнової продукції невстановленого походження без марок акцизного податку.

Фігуранти регулярно закуповували великі партії нелегальної тютюнової продукції, після чого фасували її та реалізовували за готівку.

Збут сигарет здійснювався оптовими та роздрібними партіями, зокрема через поштові відправлення та власні торгівельні кіоски в Києві та області.

До протиправної діяльності було залучено шість осіб, які фасували, перевозили та продавали контрафактні тютюнові вироби.

Детективами БЕБ проведено 10 обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, де здійснювалась незаконна діяльність. Вилучено майже 250 тис. пачок сигарет без акцизних марок, а також 39 коробок тютюну насипом без фабричного пакування.

Орієнтовна вартість вилученої продукції перевищує 15 млн грн.

Наразі у кримінальному провадженні призначено судові експертизи. Після їх проведення буде ухвалено подальші процесуальні рішення.

Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (зберігання, транспортування або збут підакцизних товарів).

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Як повідомлялося, у 2023-2024 роках детінізація ринку алкоголю та тютюну дала відчутний фіскальний ефект: зросло виробництво, спиртзаводи працювали на рекордну потужність, а тіньовий ринок тютюну скоротився до 12,6%. У 2025 році важливим індикатором детінізації стала завантаженість потужностей спиртзаводів: вона зросла завдяки закону, ухваленому Верховною Радою.

До того повідомлялося, що старт обов'язкового маркування всіх підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, рідини для електронних сигарет) електронними марками в Україні та впровадження Електронної системи обігу відповідних продуктів перенесено на 10 місяців. Нова дата запуску ‒ 1 листопада 2026 року замість 1 січня 2026 року.

Перенесення строків пов'язане з необхідністю додаткової підготовки ринку та ключових операторів до переходу на е-акциз, мінімізації внутрішніх ризиків для легального бізнесу та споживачів, а також узгодження всіх нормативних актів із оновленими датами.