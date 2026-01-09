АРМА продало оточенню Льовочкіна 460 гектарів землі в Карпатах

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава в Закарпатській області за 89,5 млн грн.

Землю було розділено на три лоти, за якими одночасно провели три аукціони, пише ЕП.

Торги відбувались у формі "голандського аукціону" – тобто зі зниженням ціни. При цьому в кожному з аукціонів брав участь лише один претендент, тож продаж відбувся фактично за мінімально можливими цінами.

Хто купив ділянки

Ділянку площею 26,74 га за 5,4 млн грн (стартова ціна 10,4 млн грн) придбав Андрій Вінграновський.

Він також став власником 199,15 га, заплативши 39,1 млн грн за початкової ціни в 75,2 млн грн.

Ділянку площею 234,77 га за 45 млн грн (стартова 88,2 млн грн) купив Ігор Власюк.

При цьому, в листопаді 2024 року в АРМА розраховували отримати за ці землі більш ніж 1 млрд грн.

Зв'язки з Льовочкіним

За даними "Опендатабот", Вінграновський є власником ТОВ "Омбрі Інвестмент", яка входить в "корпоративну групу родини Льовочкіних". Він також є чоловіком Юлії Льовочкіної.

Власюк є засновником ТОВ "Боржава Есет", кінцевим бенефіціарним власником якої є Вінграновський.

У серпні 2025 року видання Bihus опублікувало матеріал про те, що Сергій Льовочкін планує будівництво гірськолижного курорту "Боржава".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, Сергій Льовочкін виїхав із України з початком повномасштабної агресії РФ. У 2022 році він пропустив всі засідання парламенту.

Як повідомлялося, олігарх Дмитро Фірташ у липні 2023 року викупив частку Сергія Льовочкіна в ПрАТ "Телеканал Інтер" і змінив керівництво компанії.