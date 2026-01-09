Із Росії за минулий рік пішли 25 брендів одягу
Минулого року в Росії припинили роботу 25 fashion-брендів, і в 2026 році процес закриття триватиме.
Як заявляють російські експерти, опитані проєктом Shopper's, гравці ринку в РФ прискорять скорочення своїх мереж, передає The Moscow Times.
Як зазначається, російські покупці продовжать скорочувати витрати і переходити до "максимально раціонального споживання", а у рітейлерів одягу вже фактично вичерпався запас міцності.
Як зазначає Shopper's, у другому кварталі припинили роботу магазини Mellow, Incity, Deseo, Just Clothes, Ready! Steady! Go! (бренд одягу Gloria Jeans).
У третьому кварталі ринок покинули Inspire Girls, Etam, Yollo, Prav.da, Mudo, а в четвертому – Face Code, Urban Vibes (від "Спортмайстер"), Mollis, Luzeen.
Протягом року також закрилися магазини Megatop, 16 SNKR, Melcloth та TRND.
Крім того, припинили роботу магазини дитячих брендів Loloclo та Orby, а рітейлер дитячих товарів Pelican планує закрити всі свої точки.
28 грудня стало відомо про закриття ще двох брендів – Pinkpunk і Cosareve, який пропрацював на ринку 27 років. Практично згорнув діяльність молодий преміальний бренд "Кролик что-то знает": його останній бутік закриється 15 січня 2026 року.
Загалом за минулий рік було закрито 400-500 магазинів fashion-рытейлерів, ставки оренди та частка вакантних площ у ТЦ продовжать зростати – вакантність може збільшитися з 7,7%.
У 2022 році на ринку виникло вікно можливостей після виходу з РФ міжнародних брендів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це спричинило бурхливе зростання, зокрема з боку молодих російських марок.
Проте зараз ринок проходить етап коригування: молоді бренди, створені в 2022-2023 роках, такі як Yollo, Just Clothes і Noun, не змогли за стандартний дво-трирічний цикл вийти на операційну беззбитковість.
Окрім того, іноземні бренди стали рідше виходити на російський ринок. Так, багато з 60 брендів, які прийшли до Росії в 2023-2024 роках, вирішили піти.
Як повідомлялося, третина малих та середніх підприємців (МСП) Росії не виключають закриття бізнесу протягом пів року. Так, на запитання "Чи припускаєте ви можливість закриття бізнесу в найближчі шість місяців?" 67% відповіли негативно, але решта припускає таку можливість.
Перед тим стало відомо, що фабрики в Ростовській області (Росія), що належали найбільшому російському виробнику одягу Gloria Jeans (GJ), будуть продані пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Майбутній власник підприємств займається пошиттям спецодягу.
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