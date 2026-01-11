Нацбанк оновив положення про систему BankID для гармонізації з європейськими підходами

Національний банк України оновив положення про Систему BankID НБУ, щоб привести його норми у відповідність до вимог законодавства у сфері електронної ідентифікації та європейських підходів у цій сфері.

Як повідомили в НБУ, зокрема, норми приводяться у відповідність до вимог закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та Регламенту Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку.

"Нормативне врегулювання в Системі BankID НБУ елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, сприятиме посиленню надійності, безпеки та розширенню сфер використання цієї системи, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри", – сказано в повідомленні.

Що змінилося

Зокрема, в оновленому положенні введено наступні зміни:

введено термін "послуга електронної ідентифікації Системи BankID НБУ" та врегульовано порядок її надання;

передбачено вимогу щодо наявності відкритого рахунку користувача в абонента-ідентифікатора та укладеного між ними договору, який містить умови надання послуги електронної ідентифікації, а також інформацію про її вартість (у разі встановлення тарифу абонентом-ідентифікатором);

розширено обов'язки абонента-ідентифікатора щодо розміщення на сайті інформації про послугу; постійного зберігання документів та електронних даних, отриманих під час ідентифікації/верифікації користувача для надання послуги; інформування користувача та Національного банку про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що впливають на надання послуги електронної ідентифікації користувачу;

встановлено вимоги до абонентів-ідентифікаторів у частині кібер- та інформаційної безпеки, а саме впровадження систему управління інформаційною безпекою за процесами, що забезпечують функціонування/використання Системи BankID НБУ згідно зі стандартом ISO/IEC27001:2022; щорічне проведення тесту на проникнення;

із метою посилення захисту персональних даних користувача введено вимогу застосування динамічної багатофакторної автентифікації з боку абонента-ідентифікатора.

Окрім того, надано можливість використовувати Систему BankID НБУ фізичним особам-підприємцям як користувачам.

Також урегульовано право закладів освіти публічного права використовувати систему на некомерційних умовах для виконання своїх функцій.

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Як повідомлялося, користувачі системи BankID Національного банку України за перше півріччя 2025 року здійснили 50,8 млн успішних електронних ідентифікацій, зокрема, за другий квартал – 23,6 млн.

За 2024 рік попит на використання системи системи BankID Національного банку збільшився вдвічі – загальна кількість успішних ідентифікацій з її використанням за рік становила 87,7 млн штук. Це перевищує минулорічний показник на 104%, або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.

Нагадаємо, у вересні 2024 року стало відомо, що система BankID Нацбанку пройшла попередню оцінку на відповідність вимогам Європейського Союзу.