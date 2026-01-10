"Укрзалізниця" призупинила виплати за єврооблігаціями: загальний борг перевищує $1 мільярд

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати за єврооблігаціями, аби зберегти ліквідність.

У пріоритеті безперебійні залізничні перевезення та виплата зарплат залізничникам, заявили у пресслужбі компанії.

Загальний борг за єврооблігаціями 2019 та 2021 років перевищує $1 млрд, з яких понад $700 млн підлягають погашенню вже у липні 2026 року.

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Основні причини призупинення обслуговування боргу за єврооблігаціями:

Триваюче скорочення вантажоперевезень ‒ у 2025 році доходи від цього сегмента очікувано зменшаться приблизно на 17% порівняно з 2024 роком (за незмінних із 2022 року регульованих тарифів і надвисокої промислової інфляції за цей період).

Посилення атак на залізницю ‒ 1 195 атак у 2025 році. Це більше, ніж за 2023–2024 роки разом.

Зростання витрат на відновлення пошкодженої інфраструктури, рухомого складу та іншого майна як через збільшення кількості об’єктів відновлення, так і через подорожчання матеріалів.

Значне подорожчання енергоресурсів і матеріалів, які "Укрзалізниця" безпосередньо використовує для забезпечення вантажних і пасажирських перевезень.

Висока історична збитковість пасажирських перевезень, сукупний збиток за 2025 рік суттєво перевищує рівень підтримки з Державного бюджету (тарифи не змінюються з 2021 року).

"В поточних обставинах "Укрзалізниця" змушена сфокусувати ресурси на фінансуванні невідкладних видатків, зокрема забезпеченні сталості залізничної системи при постійних атаках, захисті від ударів агресора по Укрзалізниці, забезпеченні резерву матеріалів для швидкого відновлення та покритті витрат для безперервного руху залізниці (закупівля палива, електроенергії та виплата заробітної плати залізничникам)", ‒ зазначили в УЗ.

В компанії заявили, що за підтримки радників працюють над стратегічним рішенням і розраховують на конструктивні переговори з власниками єврооблігацій щодо зниження фінансового навантаження.

Як повідомлялося, обсяги перевезень зернових вантажів "Укрзалізницею" у 2025 році становили 28,86 млн тонн, що на 27,3% менше, ніж у 2024 році. Скорочення пояснюється завищеною базою порівняння, оскільки у 2024 році було зафіксовано рекордні обсяги перевезень через зміщення експорту зерна врожаю 2023 року з кінця 2023-го на початок 2024-го після відкриття зернового коридору.

Додатковим фактором стала негативна цінова динаміка наприкінці 2025 року, коли посилилася конкуренція на ринках збуту, а виробники з Південної Америки та Росії почали витісняти українське зерно.