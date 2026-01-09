"Укрзалізниця" торік зменшила перевезення зернових вантажів на 27%. У чому причина?

Обсяги перевезень зернових вантажів "Укрзалізницею" в 2025 році становили 28,86 млн тонн, що на 27,3% менше, ніж у 2024 році.

Про це повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

За його словами, основні причини зменшення перевезень зерна залізницею наступні:

завищена порівняльна база (у 2024 році зафіксовано рекордний обсяг перевезень зернових вантажів через зміщення експорту зерна врожаю 2023 року (з кінця 2023 року на початок 2024 року – через відкриття зернового коридору в кінці року).

негативна цінова динаміка на українське збіжжя в кінці 2025 року (посилилась конкуренція на ринках збуту; конкуренти з Південної Америки та Росі витісняють українське зерно; фіксується зменшення цін на основні зернові культури (українські аграрії призупинили продажі зерна в очікування зростання цін);

зміщення збирання врожаю кукурудзи 2025 року на майже один місяць (аграрії фізично не встигли вивезти обсяги кукурудзи на експорт восени 2025 року);

логістичні ускладнення в листопаді-грудні 2025 року через удари по залізничній та портовій інфраструктурам.

Структура перевезень зернових вантажів у 2025 році за видами сполучення/напрямками була такою:

експорт – 25,48 млн тонн (-25,3%, або -8,65 млн тонн до 2024 року);

імпорт –18,5 тис. тонн (+43,9%, або +5,7 тис. тонн до 2024 року);

внутрішнє – 3,02 млн тонн (-42,9%, або -2,28 млн тонн до 2024 року;

транзит – 333 тис. тонн (+28,1%, або +73 тис. тонн до 2024 року).

Експортні перевезення зернових вантажів за 12 місяців 2025 року здійснювалися через:

морські порти – 23,45 млн тонн (92% обсягів загального експорту зерна залізницею);

сухопутні прикордонні переходи – 2,03 млн тонн (8% обсягів загального експорту зерна залізницею).

За словами Ткачова, суттєве зменшення обсягів експорту зерна наприкінці 2025 року відповідно призвело до зменшення обсягів перевезення зерна залізницею та зростання залишків на пунктах зберігання.

При цьому, додав він, основні зернотрейдери відмовляються від накопичення великих обсягів зерна на припортових терміналах через військові ризики (постійні удари по припортових терміналах).

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за минулий рік перевезла в далекому сполученні 28 млн осіб – на 200 тис. людей більше, ніж роком раніше.