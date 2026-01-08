"Укрзалізниця" за минулий рік у далекому сполученні перевезла 28 мільйонів пасажирів. Які маршрути найпопулярніші?

"Укрзалізниця" за минулий рік перевезла в далекому сполученні 28 млн осіб – на 200 тис. людей більше, ніж роком раніше.

Як повідомили в компанії, із прифронтових регіонів сходу та півдня до українських гір протягом року подорожували понад 300 тис. людей.

Серед тих, хто скористався поїздами, було 1,9 млн дітей. При цьому дитячі вагони впродовж року майже завжди курсували із заповненістю 100%.

Разом із пасажирами подорожували й їхні улюбленці: за рік залізницею проїхали 240 тис. домашніх тварин.

Які маршрути найпопулярніші

Найпопулярнішими залишалися маршрути Київ – Львів, а також поїзди зі столиці до прифронтових Харкова та Дніпра й у зворотному напрямку.

При цьому рекордне зростання – у понад 100 разів за кількістю пасажирів за рік – показали напрямки Кременчук – Мукачево, Київ – Основа (Харківщина) та Ірпінь – Львів.

Найбільший попит мали такі поїзди: №128 Запоріжжя – Львів, №724/725 Київ – Харків, №722/723 Київ – Харків.

Серед міжнародних маршрутів стабільними фаворитами залишалися поїзди №705/706 та №715/716 Київ – Перемишль.

Окрім того, в 2025 році для офіційних делегацій організували рекордні 2200 рейсів.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, за перший місяць дії програми безкоштовних подорожей залізницею "3000 км Україною" пасажири вже обміняли кілометри на 80 тис. залізничних квитків.

Також стало відомо, що "Укрзалізниця" в рекордні терміни оновила всі графіки руху поїздів, за якими перевезення здійснюватимуться вже з 22 січня.

До того повідомлялося, що в Україні пілотний проєкт інтернету в поїздах поширюється на рейси далекого сполучення. Так, у тестовому режимі один із флагманських поїздів компанії обладнали доступом до Wi‑Fi.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" минулого року збільшила кількість квитків на поїзди до країн Європейського Союзу до 8 тис. на добу. Збільшенню пропозиції сприяв запуск нових маршрутів із Києва до Бухареста, із Харкова, Кременчука та Кривого Рогу до Перемишля.