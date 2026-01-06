Безкоштовні подорожі залізницею: За перший місяць дії програми українці купили 80 тисяч квитків. Куди подорожують?

За перший місяць дії програми безкоштовних подорожей залізницею "3000 км Україною" пасажири вже обміняли кілометри на 80 тис. залізничних квитків.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

При цьому, за його словами, зареєструвалися в додатку "Укрзалізниці" на участь 500 тис. українців.

Найпопулярнішими залізничними маршрутами грудня стали:

№101/102 Херсон – Барвінкове,

№52/51 Одеса – Запоріжжя,

№143/144 Суми – Рахів,

№88 Запоріжжя – Ковель.

Кулеба нагадав, що програма реалізується без залучення додаткових бюджетних коштів.

"3000 км Україною" поєднує соціальну складову з ефективним управлінням пасажиропотоками: стимулює поїздки в менш завантажені дні та години, знижує пікове навантаження. Надалі плануємо масштабування: у позапікові періоди "Укрзалізниця" пропонуватиме до 250 тис. місць на місяць. Це зробить подорожі доступнішими для пасажирів, для яких ключовим фактором є ціна", – розповів він.

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Як повідомлялося, понад 100 тис. українців активували програму з безкоштовних залізничних перевезень Україною на 3000 км за першу годину із запуску послуги.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати пакет "зимової підтримки" для українців. До нього, зокрема, включено програму "УЗ-3000", яка дає можливість громадянам безкоштовно подорожувати поїздами "Укрзалізниці" в межах 3000 км.

У компанії зазначали, що ця програма діятиме одночасно зі впровадженням системної компенсації фактичної собівартості пасажирських перевезень.

На початку грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною", що працюватиме в грудні в тестовому режимі до всіх прифронтових регіонів.

Як оформити квиток за кілометри

Для того, щоб скористатися програмою, необхідно: