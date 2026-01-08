"Укрзалізниця" оновила графіки руху поїздів через удари РФ: низка рейсів сповільниться

"Укрзалізниця" в рекордні терміни оновила всі графіки руху поїздів, за якими перевезення здійснюватимуться вже з 22 січня.

Як повідомили в компанії, відсьогодні, 8 січня, відкривається продаж на поїзди відправленням з 22 січня.

В "Укрзалізниці" наголосили, що квитки надходитимуть у продаж поступово. Близько 70% внутрішніх рейсів будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці" вже з 08:00, усі міжнародні – з 09:00, а решта – до кінця дня.

118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди "Укрзалізниці" поїдуть за зміненим розкладом, що дозволить зробити необхідні безпекові коригування та нівелювати затримки на враженій ворогом фастівській ділянці, де активно триває відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Із кожним новим графіком руху ми зазвичай прагнемо прискорювати наші поїзди. Втім, зараз робимо болюче, але необхідне виключення, свідомо сповільнюючи низку рейсів. Безпека як пасажирів, так і залізничників, а також прогнозованість залізничного сполучення мають вийти на перший план", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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Як повідомлялося, в Україні пілотний проєкт інтернету в поїздах поширюється на рейси далекого сполучення. Так, у тестовому режимі один із флагманських поїздів компанії обладнали доступом до Wi‑Fi.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" минулого року збільшила кількість квитків на поїзди до країн Європейського Союзу до 8 тис. на добу. Збільшенню пропозиції сприяв запуск нових маршрутів із Києва до Бухареста, із Харкова, Кременчука та Кривого Рогу до Перемишля.