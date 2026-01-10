Аудит Єврокомісії підтвердив відповідність системи держконтролю України вимогам ЄС, ‒ Держпродспоживслужба

З 29 вересня по 10 жовтня 2025 року в Україні працювала місія Генерального директорату Європейської комісії з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE).

Метою аудиту було оцінити державний контроль за залишками ветеринарних препаратів, пестицидів та забруднюючих речовин у тваринах і продуктах тваринного походження, повідомляє Держпродспоживслужба.

Під час перевірки експерти Європейської комісії оцінювали:

виконання планів державного контролю залишків у харчових тваринах та продуктах тваринного походження;

процедури розслідування випадків невідповідностей;

спроможність та можливості лабораторної мережі.

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За результатами аудиту було зроблено позитивний висновок: система державного контролю України відповідає принципам і підходам Європейського Союзу. Аудитори підтвердили, що контроль здійснюється послідовно, лабораторні дослідження є надійними, а реагування на порушення ‒ ефективним.

"Позитивна оцінка Європейської комісії підтверджує системну роботу Держпродспоживслужби та відповідність українського контролю європейським стандартам. Це відкриває додаткові можливості для українських виробників і зміцнює довіру до української продукції в ЄС", ‒ зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Як повідомлялося, У 2025 році українські виробники аграрної продукції отримали доступ до 19 нових ринків. Зокрема, минулого року українські виробники продукції тваринного походження нехарчового призначення та кормів отримали можливість постачати окремі види продукції на ринки Молдови, Туреччини, Чилі, Боснії і Герцеговини та В’єтнаму.

Крім того, для експорту яєць з України відкрито ринки Албанії та Молдови, а для яєчних продуктів ‒ Малайзії. Ця азійська країна також дозволила імпорт молока та молокопродуктів з України.