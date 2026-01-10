У Польщі зросли ціни на консульські послуги: як і на що змінилися тарифи?
З початку 2026 року Польща офіційно переглянула вартість консульських послуг. Нові тарифи набрали чинності 1 січня і застосовуються до всіх заяв, поданих після цієї дати.
За інформацією офіційного урядового порталу Gov.pl, у середньому консульські збори зросли приблизно на чверть.
"Існуючі консульські збори залишаються незмінними у більшості випадків протягом приблизно 10 років , а в деяких випадках – з 2013 року. За цей час витрати на оплату праці, інфляція та експлуатаційні витрати офісу, включаючи витрати на послуги та доставку, значно зросли", ‒ пояснили у відомстві.
Паспортні збори
З 1 січня 2026 року запроваджуються нові тарифи за видачу тимчасового паспорта:
- 100 євро – видача поза робочим часом;
- 200 євро – видача у неробочий день.
Оскільки ці процедури мають терміновий характер, додаткова плата за термінове оброблення не стягується. Розмір збору визначається датою подання заяви, а не отриманням готового документа.
Візові збори
Зміни також торкнулися візових питань:
- 200 євро – збір за прийняття та розгляд заяви на національну візу, а також за повторний розгляд у цьому випадку;
- 90 євро – збір за повторний розгляд заяви на Шенгенську візу, узгоджений із положеннями Візового кодексу ЄС.
Як повідомлялося, у 2025 році українці відкрили близько 33 тисяч нових підприємств в Польщі, що становить приблизно 10% від усіх новостворених бізнесів у країні. Українці відкривали бізнес у Польщі й до повномасштабного вторгнення. Більшість компаній, створених українцями, функціонує у будівельній галузі, а значна частина ‒ у сфері ІТ, послуг та торгівлі.
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