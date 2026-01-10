Учасники "Дія.Сіtу" збільшили сплату податків торік удвічі – до 35 мільярдів

Резиденти спеціального податкового режиму "Дія.Сіtу" торік сплатили 34,6 мільярда гривень податків, що майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.

Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, минулого року найбільше податків сплатили:

mono;

SoftServe;

GlobalLogic;

EPAM Systems.

Федоров додав, що до "Дія.City" вже приєдналися понад 3 400 компаній, які мають майже 140 тисяч працівників.

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Як повідомлялося, у серпні 2025 року Кабінет Міністрів поширив дію спеціального податкового режиму "Дія.City" на дві нових сфери діяльності.Зокрема, до простору "Дія.Сіty" отримали можливість приєднуватися компанії, які займаються:

технологіями цифрового моделювання будівель, що використовуються для точного планування, проєктування й керування всіма етапами в будівництві;

обробкою аудіовізуальних творів – компанії та стартапи, що спеціалізуються на поствиробництві контенту, комп'ютерній графіці, анімації, спецефектах, а також виробництві фонограм.

Нагадаємо, У 2024 році кількість резидентів "Дія.City" зросла у 2,4 раза, за рік на спеціальний податковий режим перейшли 880 компаній.