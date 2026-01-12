Росія посилює контроль над платежами під виглядом "технічних удосконалень", ‒ ЦПД

Влада Росії у 2026 році значно посилює контроль за грошовими переказами та цифровими платежами громадян.

Наглядові структури отримуватимуть інформацію безпосередньо від платіжних сервісів, а не лише через банки, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Йдеться про розширення відстеження "нетипових" операцій між фізичними особами, доступ регуляторів до даних платіжних систем і пришвидшений обмін інформацією між державними органами.

Формально центральний Банк РФ називає ці зміни "технічним удосконаленням". Насправді держава отримує ширші можливості для повного контролю приватних фінансових операцій. Банки зможуть блокувати транзакції на строк до двох діб.

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Крім того, ЦБ зобов’язався передавати податковій службу дані про всі операції з електронними коштами, а з березня 2026 року ‒ звіряти їх з базами кіберзлочинів.

Для жителів тимчасово окупованих територій ці нововведення є ще ризикованішими. На відміну від громадян РФ, мешканців ТОТ перевірятимуть за жорсткішими критеріями. Будь-який переказ, навіть між родичами, може бути визнаний "нетиповим" лише через українське походження отримувача.

"У таких умовах фінансовий контроль стає не технічною мірою, а механізмом постійного нагляду, перевірок і тиску з боку окупаційної влади", ‒ пояснили у ЦПД.

Як повідомлялося, обсяги "паралельного імпорту", запровадженого в Росії невдовзі після початку повномасштабної війни проти України, за підсумками року скоротилися майже удвічі. За січень-листопад 2025 року за схемами "паралельного імпорту" ‒ тобто без узгодження з правовласником ‒ до РФ завезли продукції на $20,9 млрд. Це на 45% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року ($37,9 млрд). Місячні поставки в межах паралельного імпорту знизилися до $2 млрд із колишніх $4 млрд, коли цей механізм лише запускався.