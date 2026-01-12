"Паралельний імпорт" західних товарів до Росії за минулий рік обвалився вдвічі

Останній канал поставок у Росію західних товарів у 2025 році почав стрімко закриватися. Обсяги "паралельного імпорту", ​​який був запущений невдовзі після початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, за підсумками минулого року скоротилися майже вдвічі.

Про це заявив голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов, передає The Moscow Times.

Так, за січень-листопад 2025 року за механізмами "паралельного імпорту", ​​тобто без дозволу правовласника, до РФ надійшло товарів на $20,9 млрд, що на 45% нижче, ніж за аналогічний період минулого року 2024 ($37,9 млрд).

Місячні обсяги паралельного імпорту впали до $2 млрд із $4 млрд, коли механізм лише починав працювати.

"Початковий прогноз $25 млрд у 2025 році вже не виглядає актуальним. Дані Федеральної митної служби Росії свідчать про наявність стійкої тенденції до значного зниження обсягів паралельного імпорту", ​​– сказав Аліханов.

Минулого року російський уряд виключив зі списку товарів, доступних для "паралельного імпорту" косметику та парфумерію із "недружніх" країн. Також Мінпромторг РФ анонсував виняток із "паралельного імпорту" одягу та техніки, який, на думку влади РФ, замінили "дружні" чи російські постачальники.

Наприкінці року роботу імпортерам ускладнив президент РФ Владімір Путін, який вимагав "відбілити" поставки товарів, що надходять через Казахстан. Митники отримали право конфіскувати вантажі без повного пакета документів, а через посилення перевірок на кордоні з'явилися багатокілометрові черги.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що минулого року в Росії припинили роботу 25 fashion-брендів, і в 2026 році процес закриття триватиме.

У вересні 2025 року в Росію вперше було ввезено за "паралельним імпортом" більше автомобілів, ніж офіційними каналами: 51% проти 49%.

Також повідомлялося, що іноземні бренди в 2025 році почали набагато рідше заходити на російський ринок і частіше йти з Росії.

Підвищення податків у Росії

Раніше стало відомо, що в рамках плану "відбілення" російської економіки, запустити який доручив президент РФ Владімір Путін, російському бізнесу будуть у рази збільшені штрафи за торгівлю без касової техніки та чеків.

До того повідомлялося, що нова хвиля підвищення податків, яка стартує в Росії з 2026 року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, у 2025 році російська влада вже підвищила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток для бізнесу.