В Україні збанкрутували 780 компаній за рік. Які сфери та регіони лідирують?. ІНФОГРАФІКА

В Україні 780 компаній у 2025 році розпочали судову процедуру банкрутства, згідно з даними Верховного суду України.

Це становить близько 10% від усіх випадків припинення бізнесу, повідомляє "Опендатабот".

Переважно компанії в Україні проходять процедуру самостійного припинення ‒ це 60% випадків. Загалом торік в Україні зафіксовано 8 191 компанію, які перебуває у процесі, пов’язаному з припиненням або зміною діяльності. Найчастіше банкрутують ТОВ ‒ 84% випадків у 2025 році.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Лише у 48 випадках компанії намагаються втриматися на плаву: відновити платоспроможність і продовжити роботу через процедуру санації. Це менш як 1% випадків.

Зростає кількість випадків превентивної реструктуризації: у 2025 році відкрито 8 справ у 6 компаніях. Це ситуації, коли бізнес починає реструктуризацію ще до появи ознак неплатоспроможності, намагаючись уникнути банкрутства.

В яких сферах найбільше банкрутств

Найчастіше банкрутами стають підприємства оптової торгівлі ‒ 266 компаній. На другому місці сільське господарство ‒ 71 компанія. Далі йдуть операції з нерухомістю ‒ 53 компанії, будівництво ‒ 48 компаній і роздрібна торгівля ‒ 38 компаній.

Де найчастіше фіксують банкрутства

Найбільше процедур банкрутства відкривають у Києві ‒ 140 компаній (18%). Майже стільки ж у прифронтовій Запорізькій області ‒ 138 компаній (17,7%). Далі йдуть Київська область ‒ 86 компаній (11%), Дніпропетровська область ‒ 85 (10,9%) та Одеська ‒ 53 компанії (6,8%).

Топ-10 компаній

До топ-10 компаній, проти яких відкрито процедури банкрутства, увійшли підприємства, які донедавна мали доходи від 3,4 до 7,7 млрд грн. Найбільша справа стосується ДЕГС ХОЛДИНГ, який займався торгівлею газом і отримав понад 7,7 млрд грн доходу за 2024 рік. Далі йдуть ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАЇНА з доходом 6,08 млрд грн та ОПТ-СИСТЕМС ‒ 5,46 млрд грн.

Як повідомлялося, в Україні з початку 2025 року припинили діяльність 250 209 ФОПів. Найбільший сплеск припав на січень, коли після півтора місяців простою реєстрів одночасно закрилися 59 723 підприємці. Середня тривалість роботи ФОПа в Україні становить 2 роки та 4 місяці.