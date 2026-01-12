За рік український ринок електромобілів зріс удвічі: які моделі найпопулярніші?

У грудні 2025 року український автопарк поповнили понад 32,8 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (нових та з пробігом). З цієї кількості легкових – 32 134 од. (+782%) та 699 комерційних (+464%).

Це в 8,6 раза більше, ніж роком раніше, повідомляє "Укравтопром".

Всього за 2025 рік автопарк України поповнили понад 110,2 тис. транспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV), що удвічі більше, ніж у 2024 році:

Легкових – 107 470 од. (+113%)

Комерційних – 2 773 од. (+119%)

Електробусів – 5 од. (+150%)

Частка нових автомобілів серед реєстрацій BEV становила 21% проти 20% у 2024 році.

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ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025 року:

VOLKSWAGEN ID.Unyx – 3 162 од. BYD Song Plus EV – 2 948 од. BYD Leopard 3 – 1 623 од. ZEEKR 7X – 1 558 од. BYD Sea Lion 07 – 1 337 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів:

TESLA Model Y – 10 683 од. TESLA Model 3 – 9 348 од. NISSAN Leaf – 7 559 од. KIA Niro – 5 154 од. HYUNDAI Kona Electric – 4 145 од.

Як повідомлялося, минулого року українці уклали 895,59 тис. угод купівлі-продажу вживаних автомобілів всередині країни, що на 18,9% менше, ніж у попередньому році.

У грудні спостерігалося зростання ‒ майже 80 тис. угод. Формально це становить 110% порівняно з груднем 2024 року, проте торік у цей період сервісні центри Міністерства внутрішніх справ мали серйозні технічні проблеми з базами даних, через що реєстрації фактично не проводилися.