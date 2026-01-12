У регіонах Росії наростає фінансова криза: у розвідці розповіли, де найбільші проблеми

Російські регіони вступають у новий рік зі зростаючим відчуттям безвиході, а фінансовий тягар концентрується там, де ще нещодавно формувалася економічна опора.

Поєднання санкцій, втрати зовнішніх ринків та погіршення світової кон’юнктури оголило структурну слабкість регіональних бюджетів, які вже не здатні витримувати навіть базові зобов’язання, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Найскладніша ситуація у традиційно депресивних регіонах – Калмикія, Марій Ел та Псковська область. Їхня модель виживання десятиліттями базувалася на федеральних трансфертах, але тепер ці потоки скорочуються, а доступ до кредитів різко обмежений. Хронічна заборгованість, відсутність інвесторського інтересу та зменшення субсидій створюють передумови для повноцінної бюджетної кризи без видимих шляхів виходу.

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Проблеми промислових регіонів лише загострюють ситуацію. Вугледобувні території, зокрема Кемеровська область, стануть одними з головних "мінусів" для федерального бюджету. Падіння світових цін на вугілля, санкційний тиск та остаточна втрата європейського ринку призведуть до прогнозованого скорочення валового регіонального продукту (ВРП) на 4,1% і дефіциту бюджету близько 44 млрд рублів.

Хакасія опинилася у схожій ситуації: нерентабельні шахти поєднуються із залежністю від цін на кольорові метали та обмеженими можливостями гідроенергетики, де державна "Русгідро" стикається з тарифним регулюванням і тиском металургійних компаній.

Металургійні регіони також втрачають опору. В Іркутській області падіння цін на алюміній і вугілля формує прогнозований дефіцит бюджету близько 40 млрд рублів, а затяжна криза на підприємствах "Русалу" залишає місцевій владі мало простору для оптимізму.

У Вологодській області ситуацію ускладнює конфлікт між губернатором Георгієм Філімоновим та власником "Сєвєрсталі" Олексієм Мордашовим, через що економісти фактично відмовилися від оновлення прогнозів ВРП з 2024 року.

Окремий тиск на федеральний бюджет чинять регіони зі "специфічними ризиками". Астраханська область очікує падіння ВРП на 2,1% з перспективою збереження негативної динаміки до 2028 року через виснаження нафтогазових родовищ та брак ресурсів для запуску нових.

Курська та Бєлгородська області, які раніше отримували вигоду від прикордонної торгівлі з Україною, перетворилися на прифронтові території, повністю залежні від дотацій.

Загальна ситуація для регіонів стає дедалі складнішою: розраховувати на центр більше не доводиться. Федеральний бюджет, обмежений у ресурсах, зосереджений на війні проти України. Внутрішній попит не зростає, грошей у населення та інвесторів не додається.

Як повідомлялося, влада РФ у 2026 році суттєво посилює контроль над грошовими переказами та цифровими платежами громадян. Наглядові органи отримуватимуть дані безпосередньо від платіжних сервісів, а не лише через банки.

Мова йде про розширення відстеження "нетипових" операцій між фізичними особами, надання регуляторам доступу до інформації платіжних систем та пришвидшений обмін даними між державними структурами.