Менше звітності, більше часу на відновлення працівників: Forbes розповів про найефективніші HR-рішення "Метінвесту"

Ключовими управлінськими підходами "Метінвесту" минулого року стали децентралізація та гнучкість, адже у центрі всіх бізнес-процесів компанії стоїть людина.

Про це директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук розповіла в опитуванні "Forbes Україна", присвяченому найефективнішим HR-рішенням року.

За її словами, компанія відмовилася від довгострокового п’ятирічного планування та перейшла до коротших горизонтів – на рік або навіть кілька місяців. Це дозволило швидше ухвалювати рішення в умовах постійної невизначеності.

Крім того, частину функцій децентралізували, передавши командам на місцях більше повноважень і відповідальності.

"Ми враховуємо реальну наявність фахівців під час планування виробництва, інвестуємо в навчання, адаптацію та підтримку персоналу", – зазначила Петрук.

Водночас одним із найефективніших рішень для підвищення продуктивності у 2025 році вона назвала скорочення надлишкової звітності. Це дало змогу командам "Метінвесту" зосередитися на ключових завданнях.

Важливу роль також відіграло лідерство через особистий приклад, що сприяло зростанню довіри та кращому розумінню спільних цілей, додала Петрук.

Говорячи про 2026 рік, вона наголосила на необхідності дати працівникам більше часу для відновлення. Після кількох років повномасштабної війни колективи, за її словами, емоційно й фізично виснажені. Саме відпочинок і відновлення мають стати базою для збереження мотивації та працездатності команд.

Тетяна Петрук також нагадала, що в компанії вже діє розгалужена система підтримки персоналу, зокрема програми реінтеграції ветеранів із психофізичною реабілітацією та соціальною адаптацією.

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Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова також є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.