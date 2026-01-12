Рекордний дефіцит поточного рахунку платіжного балансу не створює критичних проблем, ‒ голова Нацбанку

В Україні нинішній дефіцит поточного рахунку платіжного балансу не становить критичної загрози для економіки завдяки значній міжнародній підтримці.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє "Укрінформ".

За даними НБУ, станом на кінець листопада 2025 року дефіцит поточного рахунку за попередні 12 місяців досяг рекордних $30 млрд.

"За звичайних умов цей показник був б надзвичайно високим. Однак наша реальність зовсім незвичайна. В Україні вже скоро як чотири роки йде повномасштабна війна, але ситуація стійка, а міжнародні резерви оновлюють історичні максимуми", – зазначив Пишний.

За його словами, покривати дефіцит вдається завдяки зовнішньому фінансуванню.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Пишний детально пояснив логіку процесів:

уряд потребує значних ресурсів для покриття суттєво зрослих бюджетних витрат у зв’язку з війною;

міжнародні партнери надають підтримку, розглядаючи це як вклад у власну безпеку;

бюджетні кошти надходять в економіку, стимулюючи імпорт, адже країна має значні потреби для посилення обороноздатності, стабільності енергосистеми та відбудови.

"Чи означає це, що на ці дефіцити не варто зважати? Однозначно – ні. Завдання мобілізації як внутрішніх, так і зовнішніх ресурсів на потреби оборони і відбудови є актуальним. Водночас країна має запас міцності, щоб робити це зважено та якісно", – підсумував очільник Нацбанку.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2026 року міжнародні резерви України становили $57,29 млрд – це найвищий показник за весь період незалежності. Протягом 2025 року резерви зросли на 30,8%, а лише в грудні збільшилися ще на 4,6% (на $2,54 млрд).

У грудні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $6,92 млрд – зокрема $3,91 млрд через рахунки Світового банку, $2,7 млрд від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility та $303,8 млн від розміщення ОВДП.