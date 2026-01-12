У Податковій роз’яснили нові правила оподаткування прибутку банків

З початку 2026 року для банків діють оновлені правила оподаткування, які змінюють як ставку податку на прибуток, так і порядок врахування збитків попередніх років.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Базову ставку податку на прибуток для банків з 1 січня 2026 року встановлено на рівні 50%. Така сама ставка протягом 2026 року застосовуватиметься і до дивідендів, які виплачують банки.

За підсумками податкових періодів 2026 року банки не можуть враховувати збитки минулих років під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Водночас ці суми від’ємного значення, включно з тими, що виникнуть у 2026 році, не анулюються. Вони зможуть зменшувати фінансовий результат до оподаткування, починаючи з 1 січня 2027 року.

Закон України № 4698–IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році та перенесення строків введення в дію Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах" був прийнятий 3 грудня 2025 року. Основна новація закону – підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік

Як повідомлялося, Національний банк оновив положення про Систему BankID НБУ з метою приведення його норм у відповідність до вимог законодавства щодо електронної ідентифікації та європейських стандартів у цій сфері.

Зокрема, положення адаптовано до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС № 910/2014, який регулює електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку.