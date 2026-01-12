"Укртютюн" повідомив правоохоронцям про 1600 точок нелегальної торгівлі в 2025 році

Асоціація "Укртютюн" у 2025 році спрямувала до правоохоронних і контролюючих органів інформацію про понад 1600 місць торгівлі тютюновими виробами з ознаками незаконного обігу.

Зокрема, за результатами галузевого моніторингу звернення були спрямовані до Національної поліції та Державної податкової служби, йдеться в повідомленні асоціаціїї.

Загалом ідеться про 1612 торгових точок. Частина з них фігурувала у зверненнях раніше, водночас щонайменше половина адрес є новими і раніше не передавалася правоохоронним органам.

За підрахунками "Укртютюну", у разі застосування адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 156 КУпАП загальна сума застосованих щодо них штрафів могла б становити від 5,4 млн до 16,4 млн грн.

Окремо притягнення до відповідальності Державною податковою службою лише за один вид порушення розмір санкцій міг би сягнути понад 38 млн грн, без урахування конфіскації товару та інших можливих санкцій, зауважують в асоціації.

Один із членів асоціації зазначив, що основний ефект притягнення до відповідальності полягає у зменшенні частки нелегального тютюнового ринку, а не лише у сумі штрафів.

"Ключовий результат, який очікує легальний бізнес – це реальне зменшення частки нелегального ринку тютюну. Навіть максимальні розміри штрафів не можна порівнювати із загальною сумою недоотриманих податків. За оцінками Kantar, лише від нелегальної торгівлі сигаретами держава втрачає понад 26 млрд грн. Адже коли порушення фіксуються, контролюючим органам чомусь не вдається притягнути винних до відповідальності. Наприклад, у Харкові в 2025 році податкова підтвердила лише два випадки обігу нелегальних сигарет. У цьому кейсі загальна сума штрафів склала всього 48 тис. грн, із яких поки що до бюджету надійшла лише половина", – пояснив менеджер із протидії нелегальної торгівлі "Філіп Морріс Україна" Андрій Лукасевич.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше в січні Бюро економічної безпеки в Києві викрило схему незаконного продажу контрафактних тютюнових виробів у Києві та Київській області.