Голова Нацбанку заявив про привабливість заощаджень в гривні попри зниження курсу

Сповільнення інфляції в Україні з червня 2025 року допомогло зберегти привабливість національної валюти.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, назвавши досягнення результатом цілеспрямованої політики НБУ, передає Укрінформ.

"Щоб приборкати інфляцію, ми продовжили підвищення облікової ставки в березні 2025 року, а далі зберігали її на рівні 15,5%. У результаті заощадження в гривні залишилися привабливими, що обмежило тиск на курс гривні та ціни", – пояснив Пишний.

За його словами, вкладення населення в строкові гривневі депозити за рік зросли майже на 20%, у гривневі ОВДП – на 67%. Чистий попит населення на валюту був майже в два рази меншим, ніж у 2024 році.

За даними Державної служи статистики, в грудні 2025 року інфляція сповільнилася до 8%, і в Нацбанку очікують, що ця тенденція триватиме.

"За нашим жовтневим прогнозом, інфляція знизиться до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% – у 2027 році. Такі значення є близькими до прогнозів більшості аналітиків", – зауважив Пишний.

Зауважимо, що від початку січня курс гривні оновлює історичні мінімуми та вперше впав нижче позначки 50,5 грн за євро та 43 грн за долар США.

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Як повідомлялося, загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й фізичних осіб-підприємців) у банках України станом на 1 грудня 2025 року склала 1,55 трлн грн, що на 18 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Також повідомлялося, що споживчі ціни в Україні у грудні 2025 року зросли на 0,2% порівняно з листопадом. У річному обчисленні, порівняно із груднем 2024 року, ціни зросли на 8%.