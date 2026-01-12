ЄІБ надасть пільгові кредити на проєкти з водопостачання та водовідведення в громадах. Які умови?

Міністерство розвитку громад і територій України спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) оголосили конкурс проєктів на відновлення водопостачання та водовідведення у громадах.

Як наголосили в Мінгромад, насамперед ідеться про інфраструктуру, постраждалу внаслідок війни, але крім того – про забезпечення доступу до питної води належної якості та санітарії.

Відбір проєктів проходить у межах програми "Відновлення водопостачання та водовідведення України".

Хто може стати учасником

Участь у конкурсі можуть взяти громади, що постраждали від війни або приймають значну кількість внутрішньо переміщених осіб, а також державні та комунальні підприємства.

Зокрема, підтримуються проєкти, які передбачають:

модернізацію та розширення систем водопостачання та водовідведення;

оновлення систем очищення стічних вод;

закупівлю спеціалізованої техніки.

Умови фінансування

Вартість одного проєкту складає від 1 до 50 млн євро, фінансування надається у вигляді пільгового кредиту строком до 30 років.

Окремо опрацьовується можливість грантового співфінансування, на 25 млн євро, щоб зменшити фінансове навантаження на громади та отримати додаткове обладнання для відновлюваної енергетики.

Заявки приймаються до 6 лютого 2026 року включно.

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Хто може подати заявку

До участі у конкурсному відборі запрошуються:

місцеві державні адміністрації;

органи місцевого самоврядування;

державні та комунальні підприємства (приватні підприємства участі не беруть).

Мінімальна чисельність населення громади: від 10 тис. осіб.

Раніше міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев заявив, що Україна на сьогодні відчуває подвійний тиск: води стає менше, а її якість погіршується.

Як повідомлялося, наприкінці грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг, на засіданні 30 грудня встановила нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів водоканалів.