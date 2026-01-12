Goldman Sachs прогнозує падіння цін на нафту цьогоріч до $54 за барель

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту, ймовірно, знизяться цього року, оскільки хвиля пропозиції створює надлишок на ринку, хоча геополітичні ризики, пов'язані з Росією, Венесуелою та Іраном, продовжуватимуть стимулювати волатильність.

Так, банк зберіг свої прогнози середньої ціни на нафту марки Brent на рівні $56 за барель, а на американську WTI – $52 за барель протягом 2026 року, передає Reuters.

Також банк очікує, що ціни на Brent і WTI досягнуть мінімуму в $54 та $50 відповідно в останньому кварталі цього року, оскільки запаси ОЕСР зростають.

"Зростання світових запасів нафти та наш прогноз профіциту в 2,3 млн барелів на день у 2026 році свідчать про те, що для відновлення балансу ринку, ймовірно, знадобляться нижчі ціни на нафту, щоб уповільнити зростання пропозиції країн, що не входять до ОПЕК, та підтримати стабільне зростання попиту", – сказано в заяві Goldman Sachs.

Очікується, що ціни поступово почнуть відновлюватися у 2027 році, а ринок повернеться до дефіциту, оскільки пропозиція країн, що не входять до ОПЕК, сповільниться, а стабільне зростання попиту продовжиться.

Інвестиційний банк очікує, що середня ціна на Brent і WTI в 2027 році становитиме $58 і $54 відповідно, хоча це й на $5 нижче за попередню оцінку.

Goldman Sachs заявив, що очікує суттєвого відновлення цін пізніше цього десятиліття, оскільки попит зростатиме до 2040 року після років низьких довгоциклових інвестицій, при цьому середні ціни на Brent і WTI у 2030-2035 роках становитимуть $75 і $71, що на $5 нижче за попередню оцінку.

У Goldman Sachs зазначили, що ризики для прогнозів цін дещо зміщені в бік зниження, враховуючи подальше збільшення пропозиції поза ОПЕК, та додали, що не очікують скорочення видобутку ОПЕК, незважаючи на геополітичні ризики та низький рівень спекулятивного позиціонування.

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Як повідомлялося, ціни на нафту продовжили підйом у понеділок, 12 січня, на тлі посилення занепокоєнь, що ескалація протестів в Ірані може призвести до перебоїв у постачанні з боку країни-члена ОПЕК.

Нагадаємо, видобуток нафти в ОПЕК у грудні скоротився через зменшення поставок з Ірану та Венесуели, що фактично знівелювало ефект від домовленості ОПЕК+ про збільшення видобутку протягом місяця.

У грудні країни ОПЕК виробляли 28,40 млн барелів на добу – це на 100 тис. барелів на добу менше порівняно з уточненим листопадовим показником, причому найбільш суттєве зниження зафіксовано в Ірані.