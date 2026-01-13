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Український ринок гібридних авто зріс на третину: які моделі найпопулярніші?

гібриди

У 2025 році автопарк України поповнили 31,2 тис. гібридних легкових авто (HEV і PHEV). Це на 31% більше, ніж у 2024 році.

Частка нових авто становила 57%, як і торік, повідомляє "Укравтопром".

Лідери за популярністю серед нових гібридних легкових авто:

  • TOYOTA RAV-4 — 3533 од.
  • TOYOTA Yaris Cross — 953 од.
  • NISSAN Qashqai — 872 од.

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Топ-3 вживаних гібридів:

  • TOYOTA Prius — 815 од.
  • FORD Escape — 726 од.
  • FORD Fusion US — 687 од.

Як повідомлялося, в грудні 2025 року автопарк України збільшився більш ніж на 32,8 тис. транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, як нових, так і вживаних. Із них 32 134 були легковими (+782%), а 699 ‒ комерційними (+464%). Це в 8,6 раза більше, ніж у грудні попереднього року.

Впродовж усього 2025 року український автопарк поповнили понад 110,2 тис. електротранспортних засобів (BEV), що вдвічі перевищує показник 2024 року.

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авто (4623) Україна (975) Toyota (175) Ford (69)
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