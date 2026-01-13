Український ринок гібридних авто зріс на третину: які моделі найпопулярніші?
У 2025 році автопарк України поповнили 31,2 тис. гібридних легкових авто (HEV і PHEV). Це на 31% більше, ніж у 2024 році.
Частка нових авто становила 57%, як і торік, повідомляє "Укравтопром".
Лідери за популярністю серед нових гібридних легкових авто:
- TOYOTA RAV-4 — 3533 од.
- TOYOTA Yaris Cross — 953 од.
- NISSAN Qashqai — 872 од.
Топ-3 вживаних гібридів:
- TOYOTA Prius — 815 од.
- FORD Escape — 726 од.
- FORD Fusion US — 687 од.
Як повідомлялося, в грудні 2025 року автопарк України збільшився більш ніж на 32,8 тис. транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, як нових, так і вживаних. Із них 32 134 були легковими (+782%), а 699 ‒ комерційними (+464%). Це в 8,6 раза більше, ніж у грудні попереднього року.
Впродовж усього 2025 року український автопарк поповнили понад 110,2 тис. електротранспортних засобів (BEV), що вдвічі перевищує показник 2024 року.
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