Капіталізація Alphabet вперше перевищила $4 трильйони після угоди з Apple

Alphabet, материнська компанія Google, підписала багаторічну угоду з Apple, у рамках якої її штучний інтелект Gemini стане основою технологій виробника iPhone. Зокрема це стосується голосового асистента Siri, повідомляє Forbes з посиланням на спільну заяву компаній від 12 січня.

Після оцінки доступних рішень Apple дійшла висновку, що ШІ-технології Google забезпечують найпотужнішу платформу для Apple Foundation Models і відкриють нові можливості для користувачів. Фінансові умови контракту офіційно не розкриваються.

Компанії підкреслили, що Apple збереже власні стандарти приватності: ШІ-сервіси працюватимуть безпосередньо на пристроях користувачів або через Private Cloud Compute – захищену хмарну інфраструктуру Apple.

У межах угоди технології Google ляжуть в основу оновленої версії Siri, реліз якої заплановано на цей рік.

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Оголошення про угоду сприяло зростанню акцій Alphabet на 1,7% ‒ до рекордних $334,04, а капіталізація компанії піднялася до $4 трлн. Таким чином материнська компанія Google вперше з 2019 року обігнала Apple за ринковою капіталізацією, ставши другою за вартістю компанією у світі. Акції Apple зросли менш ніж на 1%.

Як повідомлялося, компанія Google оголосила про новий етап розвитку Gmail – поштовий сервіс отримає персонального асистента на базі штучного інтелекту Gemini. Gmail тепер матиме функції ШІ-помічника, який не лише фільтрує листи, а й узагальнює інформацію та допомагає виконувати різні дії.

Ключовою новинкою стали AI Overviews – ШІ-огляди, які автоматично підсумовують довгі листування та відповідають на запитання користувача щодо змісту пошти. Підсумки розмов будуть доступні всім користувачам безкоштовно, а функція ставити запитання – лише підписникам Google AI Pro та Ultra.