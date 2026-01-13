"Укрзалізниця" запроваджує єдині ціни на ремонт приватних вантажних вагонів, ‒ ЦТС

Компанія "Укрзалізниця" запровадила єдині планові тарифи на ремонт приватних вантажних вагонів та визначила перелік робіт для базового капітального й деповського ремонту.

Тепер вартість ремонту залежно від типу робіт і виду вагона становить від 73,6 до 112 тис. грн, повідомляє ЦТС з посиланням на дані АТ "УЗ".

Ціни сформували після аналізу ринку з урахуванням вартості аналогічних послуг у приватних ремонтних підприємствах. Крім того, "Укрзалізниця" впорядкувала загальновиробничі витрати, щоб тарифи були економічно обґрунтованими.

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Як пояснив керівник філії "УЗ Вагон-сервіс" Даніїл Глущенко, раніше вартість ремонту та перелік робіт відрізнялися залежно від підрозділу.

"Тепер для всіх ремонтних майданчиків діє єдина базова ціна. Це робить процес прозорішим, дозволяє вагоновласникам заздалегідь планувати витрати на ремонт і працювати з УЗ на ринкових умовах", - зазначив Глущенко.

До переліку робіт з капітального та деповського ремонту входять, зокрема, ремонт рами та кузова вагона, візків, колісних пар, а також ремонт та випробування гальмівного обладнання.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати за єврооблігаціями, щоб зберегти ліквідність. Пріоритетом залишаються безперебійні залізничні перевезення та виплата зарплат працівникам.

Загальний борг за єврооблігаціями 2019 та 2021 років перевищує $1 млрд, з яких понад $700 млн підлягають погашенню вже в липні 2026 року. У компанії повідомили, що за підтримки радників працюють над стратегічним рішенням і розраховують на конструктивні переговори з власниками єврооблігацій щодо зменшення фінансового навантаження.