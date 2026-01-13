Мінекономіки за підтримки ФАО та Норвегії запускає програму підтримки громад у прифронтових регіонах

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), за фінансової підтримки уряду Норвегії, запускають програму підтримки сільських громад у прифронтових регіонах із загальним бюджетом $4 млн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Проєкт реалізовуватиметься в Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях і охопить понад 6 000 сільських домогосподарств. Пріоритетна підтримка надаватиметься найбільш вразливим сім’ям і фермерам, зокрема внутрішньо переміщеним особам та тим, хто повернувся додому.

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Допомога спрямована на забезпечення виробництва продовольства та створення умов для відновлення прибуткової діяльності фермерів, пов’язаної з вирощуванням сільськогосподарських культур та розведенням худоби. Програма також сприятиме відновленню доступу до сільськогосподарських земель, забруднених вибухонебезпечними предметами (Миколаївська область).

У межах програми передбачено:

надання насіння овочевих культур та картоплі понад 4 000 сільських домогосподарств;

підтримку близько 1 900 домогосподарств, що займаються тваринництвом, зокрема надання наборів добового молодняку птиці та грошової допомоги на корми і ветеринарні послуги;

індивідуальну підтримку дрібних фермерів, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, у вигляді теплиць, систем зрошення та зберігання води, ваучерів і технічної допомоги.

Початок надання допомоги заплановано на весну 2026 року. Реєстрація учасників здійснюватиметься через територіальні громади.

Як повідомлялося, продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оприлюднила План реагування на надзвичайні ситуації та оперативного відновлення України на 2026–2028 роки. У документі визначено пріоритетні заходи щодо захисту джерел доходів сільського населення, відновлення виробничого потенціалу та підтримки агропродовольчого сектору країни.

Для реалізації цих заходів ФАО необхідно $193 млн, що дозволить надати допомогу 240 тис. сільських сімей та дрібних фермерів у 2026–2028 роках, а також зберегти ключові джерела доходів і виробничі потужності в агросекторі України.