ФАО представила план оперативного відновлення агросектору України до 2029 року. Що передбачено?

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) опублікувала План реагування на надзвичайні ситуації та оперативне відновлення України на 2026-2028 роки, в якому викладено пріоритетні заходи стосовно захисту джерел коштів для сільського населення, відновлення виробничого потенціалу та надання підтримки агропродовольчому сектору України.

Як ідеться в повідомленні Організації, ФАО необхідно $193 млн для надання підтримки 240 тис. сільських сімей та дрібних фермерів у 2026-2028 роках, а також для збереження найважливіших джерел засобів для існування та виробничих потужностей у сільському господарстві України.

Що передбачено

План ФАО з реагування на надзвичайні ситуації та оперативне відновлення на 2026-2028 роки передбачає забезпечення виробництва продовольства для вразливих сільських сімей та дрібних фермерів, одночасно сприяючи відновленню виробничих активів, проведенню цільової реабілітації сільськогосподарських земель та розвитку ринково орієнтованого та кліматично стійкого виробництва.

Зокрема, план включає три взаємодоповнюючі компоненти:

збір даних та координація,

ведення сільського господарства в умовах надзвичайної ситуації,



оперативне відновлення.

Станом на сьогодні активний портфель ФАО в Україні становить $25,9 млн, із яких $24 млн виділено на заходи з реагування на надзвичайні ситуації та оперативне відновлення.

Від початку розв'язаної Росією повномасштабнї війни проти України ФАО надала підтримку понад 300 тис. сільських сімей та майже 17 тис. дрібних агропродовольчих підприємств. Допомога надавалася у вигляді постачання насіння, кормів для тварин, комплектів для птахівництва, рішень для зберігання зернових культур, генераторів і систем поливу.

Окрім того, завдяки аналізу супутникових знімків 2,37 млн ​​гектарів земель ФАО визначила місцезнаходження понад 1 млн воронок, що свідчить про масштаби забруднення та завданих збитків.

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Як повідомлялося, раніше Продовольча організація ООН (ФАО) оголосила тендер на пошук постачальників наборів насіння овочів для України. Кожен набір міститиме насіннєву картоплю та 12 видів овочів: капусти, редиски, баклажана, цибулі, буряка, помідора, огірка, кабачка, моркви, перцю, петрушки та солодкої кукурудзи із подальшою доставкою в Дніпропетровську та Миколаївську області.

Нагадаємо, з 5 січня стартував прийом заявок у Державному аграрному реєстрі (ДАР) на отримання модульних зерносховищ для сільськогосподарських виробників. Ініціатива реалізується Продовольчою організацією ООН (ФАО) у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за фінансової підтримки уряду Канади.

Раніше стало відомо, що Україна потрапила до топ-5 країн світу з найбільшою часткою сільгоспземель.