Уряд продовжив термін подання заявок на пільговий експорт сої та ріпаку до 1 лютого

Кабінет Міністрів продовжив термін подання заявок для отримання пільги зі звільнення від експортного мита на сою та ріпак для окремих категорій сільськогосподарських виробників до 1 лютого 2026 року.

Відповідна постанова була ухвалена 12 січня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Рішення ухвалене з метою дати аграріям додатковий час для подання заявок про намір експорту сої та ріпаку та внесення даних щодо посівних площ і врожайності до Державного аграрного реєстру. Саме ці дані є підставою для застосування пільги", ‒ пояснили у відомстві.

Необхідність продовження строку пов’язана з тим, що Порядок моніторингу відповідності обсягів експорту даним ДАР набрав чинності лише 10 грудня 2025 року, і частина виробників не встигла подати документи до попереднього терміну – 1 січня 2026 року.

Новий Порядок передбачає щомісячний контроль відповідності фактично експортованих обсягів сої та ріпаку даним, внесеним до ДАР. У разі виявлення невідповідностей Торгово-промислова палата України анулює експертний висновок, що дає право на пільгу.

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Такий підхід гарантує, що пільги з експортного мита отримують лише ті експортери, які самостійно виростили продукцію.

Кошти, зокрема, надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету та будуть спрямовані на підтримку прифронтових територій, розвиток агропереробки, тепличних господарств, садівництва та страхування воєнних ризиків.

Як повідомлялося, переробка олійних культур в Україні наразі досягла рекордного рівня за останні роки завдяки впровадженню соєво-ріпакових змін, що підвищило завантаження переробних потужностей. У 2025 році було намолочено 8 млн тонн цих культур, тоді як у 2021 році – 6,4 млн тонн, і виробництво продовжує зростати без додаткових програм.